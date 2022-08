Công an Đà Lạt cấp căn cước công dân trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

(LĐ online) - Chiều 31/8, Công an TP Đà Lạt cho biết với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, đơn vị sẽ tổ chức cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân trong cả 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Công an TP Đà Lạt tới tận nhà để hỗ trợ cấp CCCD gắn chíp cho người già, người bệnh không thể đi lại trên địa bàn

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 (từ ngày 1 đến ngày 4/9) Công an TP Đà Lạt tiếp tục tổ chức cấp CCCD tại Trung tâm hành chính TP Đà Lạt (địa chỉ số 02, đường Trần Nhân Tông) và tổ lưu động tại Công an các phường, xã. Do đó, Công an TP Đà Lạt đề nghị người dân chưa làm căn cước đến Trung tân hành chính thành phố Đà Lạt hoặc liên hệ Công an các phường, xã để được hướng dẫn.

Cơ quan chức năng lưu ý đối với những trường hợp cấp CCCD gắn chip lần đầu có thể mang thêm các loại giấy tờ như: thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy tờ xe… để được tích hợp và đăng kí mở tài khoản định danh điện tử. Từ đó dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cũng như tận dụng được các tiện ích khác. Đồng thời, các đơn vị được giao nhiệm vụ sẽ tiếp tục tiếp nhận các hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân và sẽ tập trung khắc phục đối với những trường hợp bị sai cấu trúc số định danh cá nhân dẫn đến việc công dân đã làm căn cước công dân gắn chíp nhưng vẫn chưa được cấp thẻ.

Trước đó, qua rà soát trên địa bàn thành phố, Công an Đà Lạt thống kê còn nhiều trường hợp công dân ở địa bàn các phường là người già yếu, bệnh tật nằm liệt giường, khó khăn trong vận động, đi lại. Dù gặp nhiều vất vả, khó khăn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Lạt không quản ngại khó khăn đã tới từng gia đình để thu nhận thông tin Căn cước công dân quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, lực lượng Đoàn thanh niên các phường, xã chính là những tổ xung kích ngày đêm xuống địa bàn, tuyên truyền đến tận nhà để vận động người dân, hỗ trợ cấp căn cước công dân tại nhà đối với những trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe để ra điểm làm cấp căn cước công dân tập trung.

Theo Công an TP Đà Lạt, ngày 31/12/2022, Sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế Sổ hộ khẩu. Vì thế, công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở Công an thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp, để đảm bảo quyền lợi cá nhân của mình.

