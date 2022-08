Công an huyện Đạ Tẻh phạt ''nguội'' thông qua camera giám sát

(LĐ online) - Chiều 30/8, Công an huyện Đạ Tẻh tiến hành trích xuất hình ảnh và mời 1 lái xe và 2 chủ xe đến trụ sở Công an huyện lập biên bản vi phạm hành chính vì vi phạm quy định chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô với số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 12,5 triệu đồng.

Công an huyện Đạ Tẻh lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát

Theo đó, trong thời gian qua, để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Công an huyện Đạ Tẻh đã đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát với 74 mắt lắp đặt tại các vị trí ngã ba, ngã tư và các điểm phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Nhằm tiếp tục duy trì đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện sẽ tiếp tục tiến hành theo dõi, ghi nhận, truy xuất hình ảnh các loại phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng xe, đỗ xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ xe, các trường hợp vượt đèn đỏ, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ... thông qua hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt.

Qua đó, Công an huyện Đạ Tẻh đề nghị người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

THÂN THU HIỀN