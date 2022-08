Đạ Huoai: Xử phạt 127 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Ngày 2/8, Công an huyện Đạ Huoai cho biết sau hơn 1 tháng ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã chủ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đạ Huoai kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Theo đó, Đội Cảnh sát Giao Thông – Công an huyện Đạ Huoai đã phối hơp cùng với các đội nghiệp vụ, công an các xã, thi trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ; vi phạm về cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ và các hành vi vi phạm khác.

Tổng số vi phạm lập biên bản là 127 trường hợp; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 634 triệu đồng. Trong đó, có 14 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 12 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng và cơi nới thành, thùng xe; 47 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 14 trường hợp không có giấy phép lái xe và các trường hợp vi phạm khác. Công an huyện Đạ Huoai đã tước giấy phép lái xe đối với 15 trường hợp; tạm giữ 2 ô tô, 18 mô tô, xe máy.

Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Đạ Huoai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

ĐỨC TÚ