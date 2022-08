Đà Lạt: Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an lừa đảo liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy

(LĐ online) - Ngày 24/8, Công an TP Đà Lạt thông tin thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số người dân bị các đối tượng giả danh lực lượng công an có hành vi lừa đảo đóng học phí tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và tài liệu, làm hồ sơ liên quan.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gọi điện cho các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở vừa mới thành lập, tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Lạt thông báo kế hoạch kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau đó, yêu cầu cơ sở phải mua tài liệu tập huấn, hồ sơ, phương tiện phòng cháy chữa cháy bằng hình thức thanh toán cho nhân viên chuyển phát hoặc chuyển khoản.

Công an TP Đà Lạt khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở và người dân tuyệt đối không tin lời các đối tượng xấu. Toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy đều được thực hiện theo đúng quy định niêm yết, giải quyết tại trụ sở Công an TP Đà Lạt, hoặc thông qua công an phường, xã gửi giấy mời, không giải quyết thủ tục thông qua điện thoại.

Nếu phát hiện các hành vi lừa đảo trên cần báo ngay Công an TP Đà Lạt theo hotline: 02633.823.475 hoặc công an phường, xã nơi gần nhất.

C.PHONG