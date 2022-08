Đà Lạt: Xuyên đêm truy bắt nhóm thanh niên đánh nhau gây hậu quả chết người

(LĐ online) - Sáng 4/8, Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Đức Trọng tiến hành tạm giữ 4 đối tượng trong vụ nhóm thanh niên đánh nhau đêm 2/8 tại đường Phan Bội Châu, TP Đà Lạt khiến 1 người tử vong.

Hoàng Trọng Tâm bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 3/8, Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo của người dân về việc tại đường Phan Bội Châu, Phường 1 (TP Đà Lạt) xảy ra vụ đánh nhau có người bị thương tích rất nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã triển khai 1 tổ trinh sát xuống hiện trường xử lý vụ việc, tổ khác đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm việc với các nhân chứng liên quan.

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc trên đường Phan Bội Châu không có người chứng kiến, các nhân chứng chỉ tiếp cận khi vụ việc đã xảy ra. Bên cạnh đó, ghi nhân có nhiều dấu máu còn sót lại. Về phía nạn nhân bị thương tích khá nặng phía sau lưng, gây mất máu cấp dẫn tới tử vong; tại bệnh viện cũng không có người thân, bạn bè liên quan.

Camera an ninh ghi nhận một phần tại hiện trường

Qua rà soát camera an an ninh, các điều tra viên bước đầu xác định nhóm thanh niên tham gia đánh nhau có 5 người độ tuổi từ 15 - 20 tuổi, đi trên 2 xe máy, không rõ nhân thân lại lịch.

Vụ việc cũng được báo lên lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh giao Đại tá Đinh Xuân Huy trực tiếp chỉ đạo Công an TP Đà Lạt huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp ngay với công an các phường, cũng như các huyện gần TP Đà Lạt để truy bắt các đối tượng liên quan, kịp thời thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Ngay trong đêm, nhiều tổ trinh sát Công an TP được huy động vừa nắm thông tin dư luận, vừa thực hiện các biện pháp xác minh, điều tra. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng trinh sát hình sự đã xác định một đầu mối quan trọng đang ở huyện Đức Trọng. Ngay lập tức, 1 tổ công tác được huy động phối hợp Công an huyện Đức Trọng tiến hành xác minh thông tin, nhân thân lai lịch kỹ càng rồi tiến hành vây bắt.

Tang vật là con dao mà đối tượng Tâm dùng đâm nạn nhân

Trưa 4/8, Công an TP Đà Lạt đã đưa 2 nghi can trực tiếp tham gia đâm bị hại là Nguyễn Nhật Hoàng (15 tuổi, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) và Hoàng Trọng Tâm (16 tuổi, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) về làm việc.

Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định, khoảng 00 giờ 10 ngày 3/8, Bùi Hồng Công (17 tuổi), Mai Lê Xuân Dũng (16 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng Vũ (17 tuổi), Cao Quang Tín (18 tuổi), cùng trú tại TP Đà Lạt rủ nhau đi ăn đêm ở ấp Ánh Sáng, Phường 1. Sau khi ăn xong, Công điều khiển xe máy chở Dũng về đến đường Nguyễn Văn Cừ thì gặp Hoàng điều khiển xe máy chở Tâm. Hai bên sau đó nẹt pô, nhìn đểu nhau rồi xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi xảy ra cự cãi, Công điều khiển xe máy chở Dũng về nhà theo đường Phan Bội Châu. Hoàng và Tâm điều khiển xe máy rượt đuổi theo đến trước cửa khách sạn Colin. Sau khi thấy Công và Dũng xuống xe bỏ chạy, Tâm cầm dao đuổi theo đâm vào vùng lưng của Công và đấm nhiều cái vào người của Dũng rồi lên xe cùng Hoàng bỏ về Đức Trọng. Công được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện do 1 vết đâm ở vùng lưng, ngay cột sống.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng thu thập được chiếc xe máy BKS 49E1 – 872.73 và 1 con dao dài khoảng 25 cm, bản rộng 3 cm, đầu nhọn, lưỡi sắc là tang vật quan trọng của vụ án. Ngoài ra, qua test nhanh ma túy 4 đối tượng, Hoàng Trọng Tâm cho kết quả dương tính với chất cần sa.

Hiện ,vụ việc đã được Công an TP Đà Lạt tiến hành bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

LÊ TIẾN