Đạ Tẻh: Chấn chỉnh hoạt động khai thác, nạo vét cát xây dựng

(LĐ online) - UBND huyện Đạ Tẻh đã có văn bản gửi về Công an huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND các xã: Đạ kho, Đạ Lây, An nhơn, Mỹ Đức và thị trấn Đạ Tẻh, Công ty TNHH Phượng Hùng, Công ty TNHH Lý Bình, DNTN Ánh Tuyền nhằm siết chặt, chấn chỉnh hoạt động khai thác, nạo vét khoáng sản cát xây dựng trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện Đạ Tẻh giao Công an huyện chỉ đạo các lực lượng công an địa phương, cảnh sát môi trường thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác, nạo vét cát trái phép; tập kết, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không đúng quy định; sử dụng các phương tiện thủy nội địa không có đăng kiểm, đăng ký, không đảm bảo an toàn nhưng vẫn tham gia hoạt động nạo vét, khai thác cát; tuyệt đối không để xảy ra các sai phạm hoặc các điểm nóng về tình trạng khai thác, nạo vét trái phép trên địa bàn huyện.

Yêu cầu Công ty TNHH Phượng Hùng, Công ty TNHH Lý Bình, DNTN Ánh Tuyền thực hiện nghiêm việc công khai thông tin về thời gian, phương tiện khai thác, khối lượng khai thác, nạo vét, phạm vi, công suất khai thác... đã đăng ký và được cấp phép để địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan, người dân biết và giám sát.

UBND các xã Đạ kho, Đạ Lây, An nhơn, Mỹ Đức và thị trấn Đạ Tẻh tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra các vi phạm trên địa bàn quản lý.

Giao Phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại văn bản này; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện theo quy định.

THÂN THU HIỀN