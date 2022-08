Đạ Tẻh làm căn cước công dân xuyên suốt các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(LĐ online) - Ngày 31/8, Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh thông tin: Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an huyện tiếp tục duy trì làm căn cước công dân điện tử gắn chíp với tinh thần phục vụ Nhân dân, đặc biệt là sinh viên và người lao động đi làm ăn xa.

Công an huyện Đạ Tẻh bố trí 1 tổ cấp căn cước công dân đến từng nhà để hỗ trợ cho người già, người bệnh không thể đi lại

Theo số liệu thống kê của Công an huyện Đạ Tẻh: Đến nay, Công an huyện đã hoàn thành thu nhận 43.416 hồ sơ căn cước công dân gắn chíp; trong đó cấp mới 42.590 hồ sơ, cấp đổi 492 hồ sơ, cấp lại 334 hồ sơ. Số hồ sơ đã được chuyển về Cục C06, Bộ Công an để cấp thẻ căn cước công dân là 43.416 hồ sơ, đạt 100% số hồ sơ đã thu nhận. Số thẻ đã cấp là 43.088 thẻ, đạt 99,2%. Các hồ sơ thu nhận đều xử lý và truyền về Cục C06 trong ngày. Đến nay, đơn vị đã tiến hành thu nhận 3.242 trường hợp đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử.

Thượng tá Nguyễn Đình Sô cho biết: Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công an huyện sẽ duy trì làm căn cước công dân 24/24 nhằm phục vụ Nhân dân, đặc biệt là sinh viên và người lao động đi làm ăn xa về địa phương nghỉ lễ. Đối với việc sắp xếp, bố trí chỗ làm và lực lượng thực hiện, Đội Quản lý Hành chính Công an huyện sẽ bố trí 100% quân số chia làm nhiều ca trực để hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp căn cước công dân. Đối với người già, người bệnh không thể đi lại, Công an huyện đã bố trí 1 tổ cấp căn cước công dân đến từng nhà để thu nhận hồ sơ. Chỉ tính trong đợt cao điểm từ ngày 15/7 đến nay, Công an huyện Đạ Tẻh đã làm tận nhà cho 89 trường hợp.

THÂN THU HIỀN