Đạ Tẻh: Xử lý nhiều thanh niên điều khiển xe nẹt pô, rú ga

(LĐ online) - Sáng 23/8, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe độ, tụ tập chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô làm mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 34 trường hợp, tạm giữ 23 xe ô tô, 11 giấy tờ các loại với số tiền xử phạt nộp ngân sách Nhà nước là 73,5 triệu đồng.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp nói trên, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đạ Tẻh đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, chủ động xây dựng phương án truy bắt, sử dụng đồng bộ các biện pháp vừa tuần tra công khai kết hợp hóa trang mật phục trên các tuyến đường giao thông thuộc địa bàn huyện. Trong đó, tập trung xử lý các đối tượng nổi, số thanh niên có biểu hiện điều khiển xe mô tô độ chế, tụ tập, rú ga, nẹt pô đi thành đoàn gây cản trở giao thông, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn, đua xe trái phép…

Đồng thời, phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ những đối tượng đã vi phạm và có dấu hiệu vi phạm, vận động Nhân dân giáo dục, theo dõi con em mình để có cơ sở xử lý các đối tượng vi phạm.

Song song với đó, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đạ Tẻh đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về đảm bảo trên tự an toàn giao thông trong quần chúng Nhân dân, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên; từ đó góp phần ngăn chặn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế các vụ tai nạn và va chạm giao thông đáng tiếc có thể xảy ra trên địa bàn.

THÂN THU HIỀN