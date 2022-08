Đam Rông: Triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

(LĐ online) - Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022, huyện Đam Rông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; có biện pháp xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Xây dựng lịch trực để kịp thời tiếp nhận và phản hồi thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.

Công an huyện phối hợp chặt chẽ với UBND hai xã Đạ M’Rông và Đạ Tông để kiểm tra tình hình hoạt động của các bến đò ngang. Kiên quyết đình chỉ hoạt động khi phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Công an các xã duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tất cả các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, tránh, vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy; không có thiết bị cứu sinh cho khách khi lưu thông trên phương tiện thủy.

Tổ chức lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực trường học nằm trên tuyến Quốc lộ 27 vào khung giờ cao điểm. Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Các địa phương vận động, tuyên truyền những hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến đường phát quang cây cỏ, bụi rậm ven đường; di dời cây xanh, bảng hiệu, công trình cơi nới che khuất tầm nhìn nhằm tạo thông thoáng, thuận lợi cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện giao thông lưu thông an toàn.

NGỌC NGÀ