Dấu ấn trong đợt cao điểm thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông

Sau gần 2 tháng triển khai đợt cao điểm thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông (ATGT) do Bộ Công an phát động, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là các tuyến quốc lộ đã có những chuyển biến tích cực. Những kết quả đang được các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở duy trì, phát huy với quyết tâm cao.

CSGT kiểm tra, xử lý xe vi phạm tải trọng trên Quốc lộ 20

• CAO ĐIỂM HỢP LÒNG DÂN

Đợt cao điểm thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, ATGT kéo dài trong thời gian 3 tháng (từ 20/6-20/9/2022) do Bộ Công an phát động nhằm ngăn chặn các hành vi là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông (TNGT).

Trên tinh thần đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) và công an các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn. Đồng thời, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh, trật tự, ATGT trên địa bàn toàn tỉnh như: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; vi phạm tốc độ; “cơi nới” thành, thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ khi tham gia giao thông. Trong đó, tập trung vào các tuyến đi qua địa bàn tỉnh như Quốc lộ 20, Quốc lộ 55, Quốc lộ 27 và Quốc lộ 28 cùng các tuyến tỉnh lộ, đường nội thị.

Theo Trung tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, toàn lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định đảm bảo ATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, cơi nới thành, thùng xe... gây mất ATGT.

Ghi nhận cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm ATGT theo các kế hoạch, chuyên đề, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp, phương án chủ động phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Qua đó, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với phương châm “không có vùng cấm”.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, ngụ Phường 2 (TP Bảo Lộc), cho biết: “Là một người dân, tôi nhận thấy đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, ATGT được cơ quan chức năng thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, kiên quyết xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, xe quá khổ, quá tải thật sự đúng đắn, hợp lòng dân”.

CSGT Trạm Mađaguôi kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong đợt cao điểm

• KIÊN QUYẾT XỬ LÝ NGHIÊM CÁC VI PHẠM

Trong tất cả tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh thì Quốc lộ 20 là “huyết mạch” giao thông nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Hàng ngày, có hàng ngàn lượt phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa, nông sản... lưu thông. Trong đó, có không ít người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định gây mất ATGT như sử dụng rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu, chở hàng hóa quá tải trọng... Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 88.000 phương tiện xe ô tô các loại, trong đó, xe ô tô tải chiếm hơn 23.700 xe và hơn 1.000 xe trọng tải lớn.

Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần có mặt ghi nhận quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, ATGT của lực lượng CSGT theo các kế hoạch, chuyên đề nồng độ cồn, tốc độ, quá tải... Ghi nhận, hầu hết người tham gia giao thông đều chấp hành, hợp tác tốt với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trường hợp vi phạm tìm cách gọi “cứu viện”, trợ giúp, thậm chí bất hợp tác với cơ quan chức năng. Song tất cả các trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đơn cử là trường hợp của ông Đỗ Duy Viễn - cán bộ địa chính xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) bất hợp tác với lực lượng CSGT khi điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn. Với hành vi vi phạm này, ông Viễn đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt 17 triệu đồng, thu bằng lái 17 tháng. Đồng thời, UBND TP Bảo Lộc cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo theo quy định đối với vi phạm của ông Viễn. Hay trường hợp tài xế điều khiển xe tải BKS 49H-010.28 vi phạm chở quá tải trọng thiết kế trên 30 đến 50%, quá tải trên đường 20-50% lưu thông trên Quốc lộ 20 nhưng bất hợp tác với cơ quan chức năng bị phạt 18 triệu đồng, chủ xe bị phạt 74 triệu đồng.

Trung tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Thống kê sau 1 tháng cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai hơn 1.700 tổ tuần tra, kiểm soát với 5.464 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo ATGT. Qua đó, xử lý 3.821 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 4,8 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 168 trường hợp và tạm giữ 588 phương tiện các loại. Trong đó, có 275 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (228 xe máy, 42 xe con, 3 xe tải, 1 xe khách và 1 xe đầu kéo); 136 trường hợp quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện; 733 trường hợp vi phạm tốc độ”.

Lực lượng CSGT Công an TP Bảo Lộc xử lý xe quá tải, cơi nới thành, thùng xe sai quy định

Ông Nguyễn Đức Hải - tài xế xe tải ngụ TP Bảo Lộc, nhìn nhận: “Tôi thường xuyên chạy xe tải giao hàng trên Quốc lộ 20 và qua đèo Bảo Lộc hàng ngày. Trước đây, xe tải, xe khách đổ đèo Bảo Lộc hay vượt ẩu là nguyên nhân gây ra nhiều vụ TNGT. Nhưng sau khi triển khai đợt cao điểm, CSGT xử phạt nghiêm nên vi phạm đã giảm hẳn. Tôi nghĩ, đợt cao điểm này nên kéo dài để đảm bảo ATGT vì sức khỏe, hạnh phúc của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội”.

Trên Quốc lộ 20, với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát từ cửa ngõ Đạ Huoai qua địa phận TP Bảo Lộc, hơn 1 tháng qua, Trạm CSGT Mađaguôi đã phát hiện, xử lý 460 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT. Trong đó, có 238 trường hợp vi phạm tốc độ, 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 38 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thư - Trưởng Trạm CSGT Mađaguôi, từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, đơn vị thường xuyên thực hiện các chuyên đề kiểm tra tốc độ, nồng độ cồn và xe quá tải trọng theo kế hoạch đã được xây dựng. Cùng với đó, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT trên tuyến Quốc lộ 20 nói chung và đèo Bảo Lộc nói riêng. Nhìn chung, ý thức người tham gia giao thông đã có những chuyển biến tích cực, tình trạng vi phạm nồng độ cồn, quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu đã giảm hẳn góp phần kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và bị thương.

KHÁNH PHÚC