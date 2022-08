Di Linh: Bắt đối tượng bị truy nã về tội giao cấu với trẻ em

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Di Linh, sáng 5/8, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện đối tượng Nguyễn Duy Mạnh (22 tuổi, thường trú tại thôn Hàng Hải, xã Gung Ré, huyện Di Linh), là đối tượng truy nã theo Quyết định số 03 ngày 26/02/2019 của Công an TP Pleiku, Gia Lai về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sau một thời gian lẩn trốn.

Nguyễn Duy Mạnh tại cơ quan cảnh sát điều tra

Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Di Linh, đối tượng Nguyễn Duy Mạnh khai nhận vào năm 2018, Mạnh có tình cảm yêu đương nam nữ với C.N.K.Tr. (sinh năm 2005, thường trú tại TP Pleiku, Gia Lai). Ngày 25/9/2018, Mạnh rủ Tr. vào nhà nghỉ tại phường Trà Bá, TP Pleiku. Tại đây, Mạnh và Tr. đã có 1 lần thuận tình giao cấu với nhau, sau đó Mạnh rủ Tr. về chơi tại tỉnh Lâm Đồng. Gia đình Tr. đã trình báo để công an giải quyết.

Quá trình xác minh, Nguyễn Duy Mạnh bỏ trốn khỏi địa phương nên bị công an TP Pleiku ra quyết định truy nã. Mạnh bỏ trốn đến ngày 5/8/2022 thì trở về địa phương và bị công an huyện Di Linh bắt giữ theo quyết định truy nã. Công an huyện Di Linh đã lập hồ sơ ban đầu và tiến hành ban giao hồ sơ, người bị bắt cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku xử lý theo thẩm quyền.

HỒ PHƯƠNG