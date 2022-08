Hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip trước 30/9

Sau khi hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tháng 2/2021), Bộ Công an đã triển khai gắn số định danh và thông báo 100% số định danh cá nhân cho công dân toàn quốc.

Lực lượng Công an xã Yên Thường, huyện Gia Lâm (Hà Nội) tiếp nhận và hoàn thành thủ tục làm Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, mã số định danh cá nhân được cấp ngay từ khi công dân mới sinh ra và chính là số căn cước sau khi công dân đến tuổi làm căn cước. Đồng thời, đã triển khai chiến dịch thu nhận và cấp 50 triệu thẻ căn cước gắp chíp điện tử cho công dân toàn quốc để nhân dân sớm được hưởng những tiện ích do thẻ căn cước mới mang lại.

Chiến dịch cấp căn cước được triển khai với tinh thần quyết liệt, lực lượng Công an chủ động tìm đến dân để phục vụ, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Tính đến ngày 5/8/2022, Bộ Công an đã cấp được 67.910.130 thẻ Căn cước công dân gắn chíp; đồng thời tích cực triển khai các giải pháp để cố gắng phấn đấu hoàn thành việc cấp Căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân có đủ điều kiện trước ngày 30/9/2022. Riêng công dân tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến hoàn thành trong tháng 8.

Cùng với việc đẩy mạnh cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, ngày 18/7/2022, Bộ Công an cũng đã hoàn thành xây dựng và công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức. Đây là một bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia (tài khoản định danh điện tử có thể được xem như “căn cước công dân trên mạng”).

Đồng thời, Bộ Công an cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu, tích hợp thông tin trên thẻ căn cước tạo thuận lợi nhất cho người dân, điển hình là đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm xã hội phục vụ người dân dùng thẻ căn cước đi khám bệnh tại các Cơ sở y tế (53,1% cơ sở y tế đã thực hiện). Triển khai thí điểm xác thực danh tính qua thẻ Căn cước công dân tại các quầy giao dịch của 5 Ngân hàng (BIDV, Viettinbank, Vietcombank, Agribank, Pvcombank); thí điểm sử dụng thành công thẻ Căn cước công dân thay thẻ ATM...

Để đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân có gắp chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử và tăng cường các ứng dụng trong thời gian tới, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phòng tập trung lực lượng, trang thiết bị, phương tiện và thực hiện các giải pháp tổng thể để cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử.

Bộ Công an cũng giao Giám đốc Công an địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ chỉ đạo của Bộ Công an. Trong quá trình triển khai có kiểm tra, giám sát và thực hiện quan tâm, động viên, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ kịp thời; phê bình kiểm điểm các đơn vị có kết quả yếu kém.

Thực hiện tuyên truyền mạnh mẽ tiện ích của thẻ căn cước công dân có gắn chip và tài khoản địnhh danh điện tử để công dân biết và triển khai thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai tích hợp thông tin, ứng dụng thẻ căn cước trên các lĩnh vực, góp phần giảm bớt các giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân…

