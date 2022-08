Phát huy vai trò quần chúng Nhân dân trong bảo vệ an ninh thôn, xóm

Thời gian qua, công tác vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn Thôn R’Chai 3 (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) - với hơn 70% là đồng bào gốc Tây Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đội Tuần tra an ninh trật tự Thôn R’Chai 3 làm nhiệm vụ hàng đêm

Là thôn có địa bàn rộng, dân số đông, với trên 70% là đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên, nên việc nhận thức, tiếp cận khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi của bà con Thôn R’Chai 3 (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) còn hạn chế; phong tục, tập quán, sinh hoạt, điều kiện về cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trật tự an ninh thôn, xóm cũng cần thường xuyên được quan tâm. Trước tình hình đó, Chi bộ thôn đã chỉ đạo cho Ban Nhân dân phối hợp với Ban Công tác Mặt trận thôn và các chi đoàn, chi hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân làm tốt công tác An ninh trật tự tại thôn xóm.

Theo ông Phạm Đức Chiến - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thôn R’Chai 3, hàng năm, chi bộ đã tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là chú trọng xây dựng kế hoạch, nghị quyết chuyên đề, phân công cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng viên nơi cư trú tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, cùng với các phong trào của thôn, xóm, tuyệt đối không nghe theo lời kích động của các phần tử xấu làm chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc chung sống trên địa bàn.

Cùng với đó, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Ban Nhân dân thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn, chi đoàn, chi hội, hai Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm và Pa Sơ Mach II đã phối kết hợp với Hội Phụ nữ xã, Đoàn xã và Cơ sở cai nghiện ma túy đóng chân trên địa bàn tuyên truyền về tác hại của ma túy, phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế sinh con thứ 3, thanh niên lập thân lập nghiệp, chung tay đảm bảo an ninh trật tự thôn, xóm.

Công tác tuyên truyền, vận động của Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể thôn và Mục sư, Chấp sự của hai Hội thánh đã giúp cho các hoạt động, phong trào của địa phương đi vào cuộc sống của dân, dân tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của chi bộ, sự điều hành của Ban Nhân dân thôn. Tinh thần đoàn kết trong toàn dân được tăng lên rõ rệt, không có khiếu kiện đông người, làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, nhắc nhở nhau tuân thủ, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỡ khi trở về địa phương, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trong hai năm 2017, 2018, thôn đã vận động quần chúng Nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp lắp đặt được gần 5 km đường chiếu sáng ban đêm và 16 camera an ninh, một đầu thu, một màn hình, với kinh phí trên 100 triệu đồng. Từ khi có đèn đường, camera an ninh đã giúp cho lực lượng tuần tra, Công an xã, Công an huyện thuận lợi trong kiểm tra các vụ tai nạn giao thông, chạy xe quá tốc độ, đánh võng tại Quốc lộ 20, đường DT724 tình hình chạy xe hàng hai, hàng ba của học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình, về hai xã Tân Hội và Tân Thành gần như không còn xảy ra. Nhân dân trong thôn cũng thấy được lợi ích của camera, nên nhiều hộ gia đình cũng đã tự trang bị. Tình hình trộm cắp trong thôn cũng giảm hẳn. Khi thôn, xóm có sự vụ, sự việc xảy ra, đội tuần tra nghĩa vụ của thôn đã phối kết hợp với Công an xã nhanh chóng, kịp thời khoanh vùng, xác minh đối tượng, để nhắc nhở, giáo dục hoặc xử lý theo đúng trình tự pháp luật quy định.

Mới đây, 3 tổ tự quản thuộc 3 xóm trên địa bàn thôn cũng tăng cường các thành viên chủ chốt có sự tham gia của các cựu chiến binh và người dân có uy tín trong xóm. Các tổ tự quản thường xuyên nhắc nhở người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo quản tài sản của mình, khi có người lạ mặt tới nghỉ qua đêm đều phải khai báo tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định. Cùng với đó, các tổ tuần tra nghĩa vụ thôn đã góp nhiều công sức cùng với Ban Công an xã trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thôn, xóm. “Thực ra, các tổ tự quản này đã được thành lập từ năm 2016 khi tách thôn, tuy nhiên mới đây, chúng tôi vừa tăng cường thêm các thành viên chủ chốt là các cựu chiến binh, người dân có uy tín. Đây cũng là các thành viên của tổ hòa giải trong xóm và chúng tôi cũng vừa tổ chức ra mắt đầu tháng 8/2022”, ông Chiến giải thích thêm.

Mặt khác, hệ thống chính trị trong thôn cũng thường xuyên liên lạc với nhà trường về trường hợp các em có học lực yếu, có ý định bỏ học, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em để kịp thời động viên. Chi bộ, Ban Nhân dân thôn thường xuyên trao đổi với các Mục sư, Chấp sự cùng với hệ thống chính trị trong thôn để đề ra kế hoạch cụ thể, kịp thời gặp gỡ gia đình và các em đang có ý định chung sống với nhau trước tuổi hoặc kết hôn cận huyết thống, ảnh hưởng đến hạnh phúc và tương lai sau này. Các trường hợp cố tình vi phạm thì Mục sư, Chấp sự cương quyết không làm lễ cầu nguyện tại nhà thờ và phân tích, thuyết phục, vì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh xã hội của thôn. Nhờ vậy, trong những năm qua, các trường hợp tảo hôn trên địa bàn Thôn R’Chai 3 đã hạn chế và không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

Từ những hoạt động tích cực trên, Thôn R’Chai 3 đã được công nhận đạt “Khu dân cư tiêu biểu” năm 2019; năm 2020, 2021, đạt “Khu dân cư kiểu mẫu”.

NHẬT MINH