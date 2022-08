Tăng cường xử lý tội phạm về ma túy

Mặc dù không xuất hiện những án lớn về ma túy như trước đây, tuy nhiên, theo đánh giá của lực lượng công an huyện, sau khi đại dịch COVID-19 được khống chế, các hoạt động xã hội trở lại bình thường, tại những địa bàn trọng điểm như thị trấn Di Linh và xã Tân Châu... vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán nhỏ lẻ, chủ yếu là ma túy tổng hợp.

Nhiều đối tượng đã bị khởi tố hình sự vì tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Qua quá trình phát hiện, điều tra các vụ án ma túy cho thấy, nguồn gốc ma túy chủ yếu đều từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Lộc, Đức Trọng...

Điển hình, Tổ Công tác liên lực lượng, Công an huyện Di Linh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Gia Quỳnh (22 tuổi) và đối tượng Cao Minh Tuấn (21 tuổi) đều ngụ tại thị trấn Di Linh về hành vi “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Đây là 2 đối tượng trước đó đã bị Công an huyện bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đối tượng Cao Minh Tuấn, sau khi mua 4 gói ma tuý đá trọng lượng 14,3 g ở Bảo Lộc về thị trấn Di Linh thì bị lực lượng công an bắt giữ ngay trước Trường THCS Lê Lợi (thị trấn Di Linh), đối tượng khai nhận mua về với mục đích tàng trữ và mua bán. Cùng ngày, lực lượng khám xét nhanh nhà đối tượng Mai Gia Quỳnh, thu giữ 1 gói ma tuý đá trọng lượng 1,4 g. Qua điều tra, Công an huyện xác định số ma tuý của đối tượng Mai Gia Quỳnh tàng trữ trong nhà được mua từ đối tượng Cao Minh Tuấn. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng.

Trong đợt cao điểm, Tổ Công tác liên lực lượng nhận định, do sự sôi động trở lại của các hoạt động kinh tế, du lịch, dẫn tới tình hình tổ chức, chứa chấp sử dụng và sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn bắt đầu có xu hướng phức tạp trở lại. Tội phạm ma tuý thường lựa chọn địa điểm là các cơ sở kinh doanh có điều kiện ở các địa bàn trọng điểm; các cơ sở dịch vụ giải trí như karaoke và các dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê để tổ chức và sử dụng ma túy trái phép. Do đó, lực lượng công an đã lập danh sách đối tượng, địa điểm phức tạp về ma tuý, đồng thời quán triệt, phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ công tác thực hiện.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an thị trấn Di Linh, xã Tân Châu tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, qua kiểm tra 1 khách sạn, 2 nhà cho thuê nguyên căn, 7 nhà nghỉ, 10 nhà trọ, 5 quán karaoke đã tiến hành xử lý 1 nhà trọ lỗi không thực hiện đăng ký tạm trú; 2 nhà nghỉ không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra lưu trú, lưu giữ thông tin khách đến… Qua đó, đã tổ chức xác minh làm việc với những người có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến các quy định về điều kiện ANTT và tổ chức cho các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết không tiếp tay cho tội phạm, thông tin kịp thời về các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, đối tượng sử dụng trái pháp chất ma tuý để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã quyết liệt bằng nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung và kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng. Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 18 vụ, khởi tố 25 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xử lý hành chính 10 vụ, 12 đối tượng về các hành vi trồng trái phép cây cần sa, tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý; xử lý hành chính đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc 21 đối tượng thuộc diện quản lý tại địa phương và số đối tượng lang thang, không có nơi cư trú ổn định…

Thượng tá Võ Khánh Vân - Phó Trưởng Công an huyện Di Linh cho biết, dự báo thời gian tới, tình hình tệ nạn và tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, vận động Nhân dân tham gia tích cực, nòng cốt là lực lượng Công an trong việc tham mưu, quyết liệt triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn huyện.

“Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là mục tiêu quan trọng để giải quyết tổng thể loại tội phạm này”, Thượng tá Vân thông tin.

HOÀNG YÊN