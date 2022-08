Triệt phá thành công chuyên án, bắt đối tượng cầm đầu vụ phá rừng thông Đà Lạt

Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng thực hiện hành vi hủy hoại rừng thông tại Tiểu khu 144B mà Báo Lâm Đồng đã thông tin…

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường rừng thông bị cưa hạ trái phép ở Tiểu khu 144B.

Theo đó, sau 3 tháng thành lập chuyên án, với sự vào cuộc điều tra tích cực và sự phối hợp của Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh, ngày 11/8, cơ quan Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng triệt hạ rừng thông phòng hộ để chiếm đất, do Lê Thị Minh (SN 1962, quê Tuyên Quang, thường trú tại tổ Thái An, Phường 12, thành phố Đà Lạt) cầm đầu.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra cùng về tội hủy hoại rừng, gồm: Lê Thị Minh (chủ mưu), Dương Kim Hà (SN 1982, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại Phường 12, thành phố Đà Lạt). Đồng thời, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Huyền (SN 1984, quê Hòa Bình, vợ của Hà) với cùng tội danh nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã xác định, củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1973); Lê Văn Hà (SN 1975); Quách Văn Khuyên (SN 1980); Bùi Văn Giá (SN 1985; tất cả đều ngụ tại Phường 12, thành phố Đà Lạt) là những đối tượng trực tiếp cưa hạ thông trái phép tại Tiểu khu 144B, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, nằm trên địa bàn Phường 8, thành phố Đà Lạt.

Trước đó, Báo Lâm Đồng đã thông tin, ngày 14/5, từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt phát hiện hàng trăm cây thông ba lá thuộc đối tượng rừng phòng hộ tại các lô a, b, Khoảnh 15, Tiểu khu 144B, lâm phần dưới sự quản lý của Ban Quản lý rừng Lâm Viên, nằm trên địa bàn Phường 8, thành phố Đà Lạt bị các đối tượng cưa hạ ngổn ngang. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị tàn phá, tác động hơn 2 ha, với trên 400 cây thông ba lá bị cưa hạ. Chưa kể, hiện trường vẫn còn hơn 100 cây thông ba lá khác đang trong tình trạng vàng lá, chết đứng vì bị ken gốc, bị “đầu độc” bằng chất độc, không thể phục hồi.

Theo lãnh đạo thành phố Đà Lạt, đây là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn, các đối tượng đã thực hiện hành vi phá rừng rất liều lĩnh và coi thường pháp luật. Nơi rừng thông bị triệt hạ có địa hình núi, đồi hiểm trở, đường đi khó khăn, khu vực này cũng được xem ít có nguy cơ tác động đến rừng nên khi vụ việc xảy ra là hết sức bất ngờ. Theo nhận định ban đầu, không loại trừ yếu tố phá rừng nhằm đổ tội cho cán bộ và đối đầu với pháp luật.

Trước diễn tiến vụ việc, ngay sau khi báo chí thông tin về vụ rừng thông Đà Lạt bị tàn phá, ngày 17/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng tại Tiểu khu 144B. Tiếp đó, ngày 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp cùng các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt, cơ quan công an, Viện Kiểm sát, Kiểm lâm Đà Lạt đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khởi tố vụ án để điều tra vụ phá rừng thông Đà Lạt. Đồng chí Trần Văn Hiệp yêu cầu lực lượng chức năng và Công an tỉnh khẩn trương lập chuyên án, khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; không loại trừ cán bộ bao che vụ phá rừng.

Về phía Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao Công an thành phố Đà Lạt thành lập chuyên án truy xét, điều tra vụ phá rừng, do Trưởng Công an TP Đà Lạt, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng Ban chuyên án, huy động lực lượng phối hợp tham gia phá án. Theo kết quả điều tra, trên cơ sở tài liệu và chứng cứ thu thập, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Minh là đối tượng chủ mưu của vụ phá rừng trái phép tại Tiểu khu 144B; các đối tượng còn lại là đồng phạm, trong đó vợ chồng Hà, Huyền tham gia vai trò đắc lực. Thời gian nhóm đối tượng này thực hiện hành vi cưa hạ rừng thông diễn ra từ khoảng tháng 9/2021 đến tháng 5/2022. Các đối tượng cũng đã khai nhận mục đích hủy hoại rừng là để lấy đất sản xuất nông nghiệp. Từ lời khai ban đầu của các đối tượng trực tiếp phá rừng, Cơ quan điều tra nhận định, hành vi hủy hoại rừng tại Tiểu khu 144B, do đối tượng Lê Thị Minh thuê nhiều nhóm, đối tượng khác nhau thực hiện.

Liên quan vụ việc, Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó Trưởng Công an TP Đà Lạt, cho biết ngay sau khi báo chí thông tin về vụ phá rừng, ngày 15/5, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Trưởng Công an thành phố Đà Lạt lập Ban Chuyên án, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành đấu tranh chuyên án truy xét, điều tra, làm rõ vụ phá rừng. Trong quá trình triển khai chuyên án điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn, do khu vực rừng bị phá nằm xa khu dân cư và hẻo lánh, đường đi lại khó khăn, cùng với đó là thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, sử dụng thiết bị máy móc hiện đại, thực hiện hành vi cưa rừng vào ban đêm… Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, sự vận động quần chúng tố giác tội phạm, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, soát xét trên 100 đối tượng khả nghi trên địa bàn, qua đó đã khoanh vùng, bắt được đối tượng chủ mưu cùng các đối tượng thực hiện hành vi phá rừng tại Tiểu khu 144B.

Thượng tá Bùi Đức Rô cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra; căn cứ vào hành vi, diện tích rừng các đối tượng tàn phá để có biện pháp xử lý theo luật định. Đồng thời, các cơ quan liên quan đã và đang xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, bảo vệ rừng lại để mất rừng.

THỤY TRANG