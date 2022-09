10.716 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trong đợt cao điểm ra quân thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ 20/6 đến 10/9), các đội, trạm nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đồng loạt xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, 12 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 10 vụ (15/25) giảm 40%, số người bị thương giảm 1 người (16/17) chiếm 5,88 %, số người bị thương giảm 7 người (12/19) chiếm 36,84%.

CSGT Công an tỉnh kiểm tra tải trọng xe chở vật liệu

Cũng theo thống kê, đợt ra quân này đã xử lý, lập biên bản 10.716 trường hợp vi phạm, trong đó nồng độ cồn 860 trường hợp, vi phạm về tốc độ 3.190 trường hợp; vi phạm về cơi nới, quá tải 559 trường hợp.

NGUYỄN NGHĨA