Đà Lạt: Xử nghiêm các vi phạm giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

(LĐ online) - Ngoài việc tiếp tục thực Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn (từ 20/6 tới 20/9), Công an TP Đà Lạt cho biết sẽ tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Đội CSGT- TT, Công an TP Đà Lạt phát hiện, lập biên bản đối với các tài xế điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn vượt mức cho phép tối 31/8 tại đường Trần Quốc Toản

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ ngày 1 tới 4/9), các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt đã ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tại khu vực đường Trần Quốc Toản, giáp hồ Xuân Hương tối 31/8, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt đã tổ chức lực lượng kiểm tra nồng độ cồn các tài xế lái xe ô tô. Qua kiểm tra ngẫu nhiên nồng độ cồn 23 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp tài xế có nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép và tiến hành lập biên bản, di chuyển các xe vi phạm về trụ sở để xử lý theo quy định.

Qua ghi nhận, việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự đều được chính bản thân các tài xế đồng tình ủng hộ, không có trường hợp phát hiện vi phạm chống đối người thi hành công vụ. Theo Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn (từ 20/6 tới 20/9), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự đã xây dựng nhiều chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó có chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Theo thống kê, từ ngày 20/6 tới hết ngày 31/8, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự đã kiểm tra 162 lượt phương tiện, phát hiện xủ lý 17 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài xử lý tại địa bàn trung tâm, đơn vị còn kết hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, ma tuý đối với người điều khiển phương tiện ô tô trên một số tuyến đường thuộc Quốc lộ 20 đi qua địa bàn.

Bên cạnh đó, các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã trên địa bàn cũng điều động 100% quân số chia ca túc trực, thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong 4 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9. Các lực lượng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng, cảnh báo, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm du khách, người dân tham quan, vui chơi tại các trục đường chính, khu, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao trên các tuyến đường, nơi công cộng để kinh doanh buôn bán, gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị của thành phố du lịch Đà Lạt. Đặc biệt, lợi dụng việc du khách lên Đà Lạt tham quan tăng mạnh trong dịp này, kẻ xấu có thể trà trộn vào những khu vực đông người để thực hiện các hành vi trộm cắp, móc túi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… do đó Trưởng Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tăng cường tuần tra, trinh sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi trên.

C.THÀNH