Di Linh: Đề nghị xử lý các đối tượng thông tin sai sự thật về vụ việc thả cá thể tê tê

(LĐ online) - Ngày 22/9, Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh thông tin, đơn vị vừa đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý nghiêm hành vi dùng mạng xã hội để nói không đúng sự thật về vụ việc người dân giao nộp 2 cá thể tê tê trên địa bàn huyện.

Anh K’W ên cùng Hạt Kiểm lâm giao nộp cá thể tê tê cho Vườn Quốc gia Cát Tiên để thả về môi trường tự nhiên

Ngày 3/8, trang fanpage facebook Đà Lạt - Lâm Đồng đăng tải nội dung: Đôi vợ chồng trẻ người K’ho không tham tiền giao nộp cá thể tê tê kèm link bài viết của báo Công an nhân dân “Bắt được cặp tê tê trên rẫy, vợ chồng người nông dân tự giác giao nộp kiểm lâm” của ông K’ Wên (xã Gia Hiệp).

Tuy nhiên, tại phần bình luận của trang lại đăng tải các bình luận không đúng sự thật làm nảy sinh dư luận phức tạp tại địa phương.

Hạt Kiểm lâm khẳng định, những bình luận liên quan việc người dân giao nộp 2 cá thể tê tê trang fanpage facebook Đà Lạt- Lâm Đồng hoàn toàn sai sự thật, bội nhọ uy tín và danh dự của lực lượng Kiểm lâm. Qua đó, Hạt Kiểm lâm Di Linh đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng căn cứ hồ sơ, tài liệu và biên bản, hình ảnh, video quá trình ông K’ Wên giao nộp 2 cá thể tê tê do đơn vị cung cấp và quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với các đối tượng có bình luận ác ý, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ uy tín và danh dự của lực lượng Kiểm lâm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo tính răn đe đối với các đối tượng khác.

Được biết, 29/7, ông K’Wên (thôn 2, xã Gia Hiệp) khi đi làm trên rẫy cà phê của mình đã phát hiện 2 cá thể tê tê, ước có trọng lượng khoảng 9kg, nhận thức được đây là động vật quý hiếm qua kênh thông tin trên đài và báo, chính vì vậy anh K’Wên đã chủ động liên hệ Hạt Kiểm lâm Di Linh để giao nộp.

Hạt Kiểm lâm Di Linh sau khi tiếp nhận 2 cá thể tê tê trong tình trạng bị thương nhẹ, ngay lập tức đơn vị đã cùng với anh K’Wên hoàn tất các thủ tục và vận chuyển về Vườn Quốc gia Cát Tiên, bàn giao cho đơn vị chuyên môn để tiếp tục chăm sóc, phục hồi tập tính với mục tiêu tái thả về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

HOÀNG YÊN