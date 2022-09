Lâm Hà: Tạm giữ hình sự 3 thanh niên trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Sáng 27/9, Công an huyện Lâm Hà cho biết đang tạm giữ hình sự 3 thanh niên có hành vi trộm cắp tài sản để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

3 thanh niên bị tạm giữ hình sự Hải, Hưng, Duy (từ trái sang)

Theo Công an Lâm Hà, ngày 22/9, Công an xã Liên Hà nhận được tin tố giác về tội phạm của anh D.V.Đ và chị N.T.T.N (trú tại thôn Phúc Thạch, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà) trình báo về việc vào sáng ngày 17/9, gia đình anh Đ. phát hiện kẻ gian cắt xích đột nhập vào nhà chiếm đoạt 2 xe mô tô. Do bận công việc gia đình nên đến ngày 22/9 gia đình anh mới đến trình báo Công an xã Liên Hà.

Sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm của người dân, Công an xã Liên Hà phối hợp với Công an các xã Tân Hà, Hoài Đức và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Hà tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người tố giác, người làm chứng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà đã xác định nhóm đối tượng 3 người gồm Bùi Văn Hưng (32 tuổi); Nguyễn Khắc Hải (30 tuổi); Đặng Quốc Duy (27 tuổi) đều ngụ tại huyện Lâm Hà.

Bước đầu, cả 3 thanh niên nêu trên đã thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 2 xe mô tô của gia đình anh D.V.Đ vào tối ngày 16/9.

C.THÀNH