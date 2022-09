Nhiều vi phạm ở Khu du lịch Nam Hồ

60/79 công trình có mái che tại dự án Khu du lịch Nam Hồ, TP Đà Lạt có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng...

Một góc Khu du lịch Nam Hồ hiện hữu

Theo báo cáo của UBND TP Đà Lạt về tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Khu du lịch Nam Hồ (Phường 11, TP Đà Lạt), do Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Nam Hồ (trụ sở tại I8 Ter Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư, đến thời điểm 31/8/2022, trong 60 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án có 18 công trình đã lập hồ sơ xử lý, trong đó chủ đầu tư mới khắc phục được 6 công trình.

Ngoài 24 công trình thi công sai phép (lớn hơn so với giấy phép được cấp với diện tích nhỏ hơn 10 m2) có thể điều chỉnh giấy phép xây dựng, số còn lại 44 công trình sai phạm tại dự án Khu du lịch Nam Hồ cần phải lập hồ sơ xử lý theo quy định. Cụ thể, qua kiểm tra hiện trường cho thấy chủ đầu tư đã cho thi công xây dựng 3 khối công trình (ký hiệu 10.1, 10.3 và 10.4) tại một phần thửa đất số 149, tờ bản đồ số 72E, tổ Sào Nam, Phường 11, TP Đà Lạt có kiến trúc mái so lệch với giấy phép xây dựng được cấp và bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. Trong đó, tầng hầm của 3 khối công trình này cũng thi công lớn hơn so với giấy phép được cấp và bản vẽ thiết kế đã được duyệt. Với khối 10.1, thi công sai với nội dung giấy phép hơn 55 m2; khối 10.3, thi công sai với giấy phép hơn 74 m2 và khối 10.4, thi công sai với nội dung giấy phép trên 118 m2.

Ngoài ra, qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 20/11/2020, cơ quan chức năng cũng ghi nhận Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Nam Hồ đã triển khai thi công xây dựng 15 khối công trình khu nhà ở, khu trà hoa viên sai lệch với giấy phép được cấp và bản vẽ thiết kế đã được duyệt. Theo tính toán của cơ quan chức năng, tổng diện tích hầm, nhà sai phạm là trên 2.534 m2...

Liên quan tới các sai phạm trên, theo UBND Phường 11, trong năm 2020, UBND TP Đà Lạt đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80 triệu đồng (40 triệu đồng/quyết định), đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Nam Hồ. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng còn yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công công trình, liên hệ cơ quan chức năng lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế theo quy định. Về phía chủ đầu tư cũng đã thực hiện nộp phạt hành chính, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục dứt điểm các sai phạm và cũng chưa bổ sung giấy phép điều chỉnh các công trình sai phạm.

Lãnh đạo UBND Phường 11 (TP Đà Lạt), cho biết, hiện nay, phường đang tiếp tục cho xử lý dứt điểm những công trình vi phạm chưa xử lý, trong đó hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục sai phạm đối với việc lấp các tầng hầm. Đồng thời, tiến hành phúc tra hơn 20 công trình đã xử lý vi phạm trước đó để có kiến nghị với chủ đầu khắc phục dứt điểm các sai phạm tại dự án Khu du lịch Nam Hồ.

Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng tại Công ty Cổ phần Du lịch Nam Hồ, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản yêu cầu đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc khắc phục sai phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án đầu tư, xây dựng, kinh doanh, không được để tồn tại khi cơ quan có thẩm quyền từ chối việc điều chỉnh giấy phép xây dựng, hoặc khi điều chỉnh phải tháo dỡ các hạng mục công trình không phù hợp tại dự án không đúng quy định. Thời gian cho hoàn thành việc khắc phục các sai phạm trong tháng 9/2022, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định.

UBND TP Đà Lạt cũng chỉ đạo UBND Phường 11 cùng các phòng, ban và cơ quan liên quan phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Nam Hồ tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại Khu du lịch Nam Hồ. Kiên quyết xử lý dứt điểm ngay từ đầu các hành vi vi phạm đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công tại dự án.

THỤY TRANG