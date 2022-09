Vẫn còn tình trạng trồng trái phép cây cần sa nhỏ lẻ

Tình trạng trồng trái phép cây cần sa thời gian qua vẫn diễn ra nhỏ lẻ ở một số địa phương, nhất là tại các khu vực vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Các đối tượng thường lợi dụng trồng cây cần sa xen kẽ với các loại cây trồng khác trong khu vực vườn, rẫy và các khu đất giáp ranh giữa địa bàn các xã, huyện gây khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ, xử lý.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ tháng 12/2019 đến hết năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện 90 vụ/91 đối tượng trồng trái phép cây có chứa chất ma túy, thu giữ 2.728 cây cần sa tươi, trong đó, năm 2020 tăng 8 cây so với 2019; năm 2021 tăng 1.039 cây so với năm 2020; so với giai đoạn trước tăng 706 cây.

NGUYỄN NGHĨA