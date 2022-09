(LĐ online) - Sáng 22/9, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết, thực hiện kế hoạch Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9, đơn vị đã ra quân tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp xử phạt 114 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông những ngày qua.

Theo đó, thực hiện kế hoạch trên, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự tổ chức tuyên truyền cho 6.900 học sinh, sinh viên các trường học, 500 đoàn viên, thanh niên của Thành Đoàn Đà Lạt về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị đã ra quân kiểm tra, xử lý 114 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe gắn máy vượt quá dung tích xi lanh 50cc, đi lấn làn đường, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy…

Trong đó, chiều 20/9, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự đã mời người thân và triệu tập 13 thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi (trú tại TP Đà Lạt) và các huyện phụ cận; trong đó, chủ yếu là học sinh các trường THPT và THCS trên địa bàn tham gia quậy phá, chạy xe vi phạm trật tự an toàn giao thông tại một số tuyến giao thông trên địa bàn vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua. Ngoài kết hợp tuyên truyền, đơn vị sẽ kết hợp xử phạt các hành vi, yêu cầu phụ huynh, người thân và các em học sinh ký cam kết không vi phạm.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự đã phát hiện, truy tìm được các thiếu niên trên đã từng tụ tập, nẹt bô, rú ga, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, tự ý thay đổi hình dáng xe, bô xe, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi theo quy định, không có giấy phép lái xe… gây mất trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, đơn vị tạm giữ 13 xe gắn máy do các thiếu niên đó sử dụng để thực hiện các hành vi tụ tập, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tá Chu Anh Quang - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho học sinh các trường học trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kết hợp xử lý nghiêm đối với các thiếu niên tái phạm hành vi quậy phá, chạy xe vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Cùng với đó lực tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Qua đó, vừa giáo dục đối với các em học sinh, vừa răn đe các trường hợp vi phạm, nhất là vào thời điểm đầu năm học mới, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt.

