Xử phạt 9 lái xe gần 337 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 tài xế số tiền 336,9 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tới 24 tháng đối với các tài xế do uống rượu, bia vượt mức cho phép.

Đội CSGT-TT, Công an TP Đà Lạt lập biên bản 1 tài xế uống rượu, bia vượt mức khi điều khiển xe ô tô

Cả 9 trường hợp bị lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương qua kiểm tra theo chuyên đề xác định điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; vi phạm quy định tại điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Ngoài xử phạt hành chính 35 triệu đồng 7 trường hợp, 1 trường hợp 46 triệu đồng (thêm lỗi không có giấy phép lái xe), 1 trường hợp 40,9 triệu đồng (thêm lỗi chạy quá tốc độ cho phép), 1 trường hợp 40 triệu đồng, các tài xế nêu trên còn bị cơ quan chức năng tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian 23 tới 24 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định.

Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết theo chỉ đạo từ Bộ Công an, Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn toàn tỉnh (từ ngày 20/6 tới 10/9). Trong đợt cao điểm ra quân, Công an các cấp đã đồng loạt xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, các lực lượng đã xử lý, lập biên bản gần 11.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, cơi nới thành, thùng xe, chở quá tải trọng, đậu đỗ sai quy định,…

C.PHONG