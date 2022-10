Bảo Lộc: Bắt quả tang 3 đối tượng đang mua bán chất ma túy

(LĐ online) - Khi các đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy trong một căn nhà trên địa bàn phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) thì bị các trinh sát đột kích bắt quả tang cùng tang vật.

Các đối tượng Mỹ, Toàn và Tú tại cơ quan công an

Tối 7/10, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào trưa cùng ngày, từ tin tố giác của người dân, Công an phường Lộc Tiến phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc tiến hành kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Tri Phường (phường Lộc Tiến).

Tại đây, trinh sát phát hiện 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Anh Tú (35 tuổi), Nguyễn Việt Mỹ (29 tuổi) và Nguyễn Khánh Toàn (28 tuổi) cùng ngụ tại TP Bảo Lộc đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại đây, trinh sát bắt quả tang 3 đối tượng nói trên đang thực hiện giao dịch mua bán ma túy và thu giữ 1 túi ni long bên trong chứa tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận đây là ma túy đá do Nguyễn Hoàng Anh Tú đang tàng trữ để bán cho Mỹ và Toàn mua sử dụng.

Công an TP Bảo Lộc tiến hành khám xét toàn bộ căn nhà, nhưng không phát hiện gì thêm. Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với 3 đối tượng trên để đều tra, làm rõ hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật.

Được biết cả Tú, Mỹ và Toàn đều nghiện ma túy nặng

HẢI ĐƯỜNG