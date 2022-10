Chuyển biến tích cực trong đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông

Với sự quyết tâm và nỗ lực của lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Đạ Tẻh, sau 3 tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét; qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Công an huyện Đạ Tẻh kiểm tra xe vi phạm về cơi nới thùng

• XỬ LÝ NGHIÊM

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đạ Tẻh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết nhằm triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT từ ngày 20/6 đến 20/9.

Sau 3 tháng ra quân, đã phát hiện xử lý là 162 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt gần 665 triệu đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 61 trường hợp; tạm giữ 15 ô tô; 89 mô tô. So với 3 tháng liền kề, số vi phạm bị xử lý giảm 9 trường hợp, số tiền thu phạt tăng hơn 284 triệu đồng.

Cụ thể, các lỗi vi phạm chủ yếu bao gồm: Vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện xử lý 38 trường hợp, phạt tiền hơn 228 triệu đồng, trong đó có 4 xe ô tô và 34 mô tô; vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, đã phát hiện xử lý 26 trường hợp, trong đó 24 lái xe, 2 chủ phương tiện. Ngoài ra còn ghi nhận một số hành vi vi phạm khác như chở quá số người quy định 7 trường hợp; tránh, vượt sai quy định 5 trường hợp; không có giấy phép lái xe 21 trường hợp; không chấp hành tín hiệu giao thông 10 trường hợp; không mũ bảo hiểm 8 trường hợp; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy 15 trường hợp và 32 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, lực lượng chức năng thường xuyên quán triệt và thực hiện quyết liệt các chuyên đề kiểm tra tốc độ, nồng độ cồn và xe quá tải trọng với tinh thần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm. Nhìn chung, ý thức người tham gia giao thông đã có những chuyển biến tích cực, tình trạng vi phạm nồng độ cồn, quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu đã giảm hẳn, tình trạng vi phạm cơi nới thành, thùng xe… góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức người dân.

• ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Bên cạnh tăng cường xử phạt, Công an huyện Đạ Tẻh đã đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện xây dựng 5 bản tin tuyên truyền các biện pháp bảo đảm TTATXH, các nội dung đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các nghị định... bằng hình thức đưa tin phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở 4 buổi/tuần. Tuyên truyền, vận động 39 nhà hàng, quán ăn uống ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia và treo 39 băng rôn “Vì sự an toàn của bạn - Đã uống rượu bia, không lái xe” tại các nhà hàng, quán ăn uống. Tuyên truyền trực tiếp và cho 8 chủ đơn vị kinh doanh vận tải, 9 mỏ khai thác khoáng sản, 9 xưởng sửa chữa ô tô tải, 86 chủ xe, lái xe ký cam kết bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe; không cơi nới thùng xe, tự ý thay đổi, cải tạo kết cấu, tính năng của phương tiện. Song song đó, tuyên truyền, nhắc nhở và cho 34 chủ phương tiện thủy hoạt động trên sông, hồ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa như: không chở quá số người quy định, thực hiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, trang bị đầy đủ áo phao, sử dụng dụng cụ nổi, cứu sinh cá nhân khi đi trên phương tiện chở khách ngang sông, phòng, chống tai nạn đuối nước.

Đặc biệt, tổ chức gọi hỏi, giáo dục, răn đe, vận động cá biệt và cho 25 đối tượng ký cam kết không điều khiển xe mô tô thành đoàn gây cản trở giao thông, tụ tập điều khiển xe độ chế, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, đua xe trái phép, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn… Cùng với đó, Công an huyện thành lập trang Facebook ATGT Đạ Tẻh với 20 bản tin, tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT đăng tải trên trang Facebook ATGT Đạ Tẻh thu hút 10.000 lượt xem và 1.120 lượt theo dõi; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các trường học với 4.616 giáo viên, công nhân viên và học sinh tham dự…

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức đối với các chủ phương tiện, người tham gia giao thông, hướng đến xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Cùng đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; phối hợp các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực TTATGT với các hình thức, nội dung phù hợp thực tiễn và nhu cầu của người dân…

T.HIỀN - H.LY