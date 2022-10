Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng ra mắt Mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự

(LĐ online) - Ngày 27/10, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra mắt Mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thành lập Mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã ra mắt mô hình, thông qua các quyết định thành lập mô hình, thành lập Ban Chỉ đạo mô hình, quy chế hoạt động của mô hình và tổ chức ký cam kết giao ước thực hiện mô hình.

Đến dự lễ ra mắt Mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự tại Cục Thuế tỉnh, Thượng tá Phạm Đắc Toàn - Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05) đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự của Cục Thuế thời gian qua. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an TP Đà Lạt và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

AN NHIÊN