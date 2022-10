Đam Rông: Tăng cường đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm

Thời gian qua, Công an huyện Đam Rông đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, nhất là công tác phòng, chống tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công an huyện Đam Rông truy đuổi và bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy qua địa bàn

Đam Rông là huyện vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng, giáp ranh với nhiều địa phương được coi là cửa ngõ ra, vào tỉnh như huyện Lắk (Đắk Lắk) và huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Do đó, tình hình an ninh trật tự, nhất là tội phạm ma túy vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội luôn được Công an huyện Đam Rông và các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, lồng ghép thực hiện với nhiều hình thức.

Thiếu tá Đinh Sỹ Hiệp - Phó Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Đam Rông cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 62 tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong đó, số tin tố giác cũ là 8 tin, số tin mới là 50 tin và phục hồi 4 tin. Đến nay, đơn vị đã giải quyết 48 tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Bên cạnh đó, đối với công tác điều tra, xử lý các vụ án hình sự, trong năm 2022 đơn vị đã thụ lý 49 vụ án với 123 bị can. Đặc biệt, trong năm 2022, Công an huyện Đam Rông đã đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến vấn đề về ma túy với 8 vụ án và khởi tố với 14 bị can.

Điển hình như vào tối ngày 27/7/2022, lực lượng Công an huyện Đam Rông bắt quả tang nhóm đối tượng gồm Hoàng Văn Thắng (29 tuổi), K’Quỳnh (24 tuổi), K’Brốs (22 tuổi) cùng trú tại xã Đạ K’nàng và Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi), Ka My (31 tuổi), Trương Hữu Mạnh (22 tuổi) cùng trú tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông đang sử dụng trái phép ma túy đá tại chòi cà phê của người dân thuộc thôn Đạ Sơn, Đạ K’nàng, Đam Rông. Hay vào ngày 2/8/2022, Công an huyện Đam Rông phối hợp với Công an xã Đạ K’nàng lập biên bản xử lý và nhổ 3 cây cần sa do một người dân trú tại thôn Păng Dung, xã Đạ K’nàng trồng tại vườn nhà.

Theo Thiếu tá Đinh Sỹ Hiệp, bên cạnh việc xử lý cương quyết các vụ trồng, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện Đam Rông cũng chỉ đạo công an các xã tập trung làm tốt công tác lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện ma túy bắt buộc và vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện. Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cảnh báo về những hậu quả, tác hại của ma túy cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động, tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm ma túy để người dân biết, cảnh giác và có ý thức phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên Phó Trưởng Công an huyện Đam Rông chia sẻ, với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng, Công an huyện Đam Rông đã không quản khó khăn, hiểm nguy, ngày đêm lăn lộn bám tuyến, bám địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, liên tiếp mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, đơn vị cũng đã tham mưu phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, đã tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, thôn bản trong công tác phòng, chống ma túy.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên, từ thực tế cho thấy, nếu làm tốt công tác tuyên truyền gắn với phát triển kinh tế thì tình trạng tội phạm ma túy trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được hạn chế, đẩy lùi. Do vậy, thời gian tới, Công an huyện Đam Rông xác định tập trung tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tới các tầng lớp Nhân dân, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình tại các thôn, bản, kịp thời phát hiện không để tội phạm lợi dụng ẩn náu, kích động, dụ đỗ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia sử dụng, vận chuyển, buôn bán ma túy, nhất là địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Mặt khác, đơn vị cũng sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong việc phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tố giác tội phạm, góp phần ngăn chặn, không để tệ nạn ma túy xâm nhập, len lỏi trên địa bàn.

HOÀNG SA