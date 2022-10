Di Linh: Xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm giao thông

(LĐ online) - Ngày 4/10, Công an huyện Di Linh cho biết, trong 3 tháng cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (20/6 - 20/9), lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã ra quyết định xử lý 1.651 trường hợp vi phạm; xử phạt gần 2,6 tỷ đồng; tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn: 129 trường hợp; tạm giữ 7 ô tô, 341 mô tô.

Các lỗi vi phạm tập trung xử lý: Vi phạm nồng độ cồn, đã phát hiện xử lý 95 trường hợp, phạt tiền trên 359 triệu đồng, tước GPLX 81 trường hợp, tạm giữ 95 phương tiện. Vi phạm tốc độ trên đường bộ đã phát hiện xử lý 613 trường hợp, phạt tiền trên 894 triệu đồng, tước GPLX 85 trường hợp, tạm giữ 123 phương tiện. Vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ đã phát hiện xử lý 45 trường hợp, phạt tiền 490 triệu đồng, tước GPLX 13 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện.

Ngoài ra, còn một số lỗi khác như: Chở quá số người quy định: 16 trường hợp; phần đường, làn đường: 8 trường hợp; không có GPLX: 223 trường hợp; không chấp hành tín hiệu giao thông, hiệu lệnh dừng xe: 39 trường hợp; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm: 180 trường hợp…

Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra kiểm soát phát hiện 2 xe mô tô có nguồn gốc không rõ ràng, Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự đã hoàn thiện hồ sơ chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Qua đó, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

HOÀNG YÊN