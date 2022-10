Tổ chức 15 lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ dân phố

(LĐ online) - Ngày 26/10, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Lâm Đồng (PV05) phối hợp với Công an huyện Cát Tiên tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2022. Đây là lớp tập huấn đầu tiên trong tổng số 15 lớp được mở tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Công an tỉnh tập huấn bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố trong toàn tỉnh với tổng số 2.095 người

Các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản, thiết thực về pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố với tổng số 2.095 người góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Qua đợt tập huấn giúp cho lực lượng bảo vệ dân phố làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tham gia hòa giải, bảo vệ hiện trường, phòng cháy chữa cháy và giải quyết có hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nội dung tập huấn hướng dẫn lực lượng bảo vệ dân phố nắm vững những kiến thức cơ bản với 4 chuyên đề: Kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, quản lý người nghiện ma túy tại cơ sở; quản lý, giám sát, giáo dục các loại đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú; bảo vệ dân phố với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn hiện nay; công tác phòng cháy chữa cháy tại địa bàn cơ sở.

Thời gian tập huấn mỗi lớp 3 ngày được tổ chức tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

AN NHIÊN