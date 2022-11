Bảo Lộc: Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế

(LĐ online) - Sau 15 ngày ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn lực lượng Công an TP Bảo Lộc đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Công an TP Bảo Lộc tập trung xử lý vi phạm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn

Cụ thể, trong nửa tháng qua, Công an TP Bảo Lộc đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ môi giới mại dâm tại một cơ sở massage trên địa bàn; phối hợp cùng Công an huyện Bảo Lâm phát hiện, bắt giữ 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép; triệt phá 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 54 cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua đó phát hiện 5 cơ sở vi phạm và xử phạt số tiền 51 triệu đồng.

Cùng với đó, các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với công an các phường, xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 56 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm an toàn giao thông, với số tiền xử phạt hơn 300 triệu đồng. Trong đó, có 4 trường hợp vi phạm trọng tải, 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 9 trường hợp sử dụng xe độ chế thay đổi kết cấu…

Nhìn chung, trong thời gian qua, Công an TP Bảo Lộc đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hướng về cơ sở, nắm chắc địa bàn và đảm bảo tính dự báo để chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật ngay từ đầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ vậy, về cơ bản các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế không để xảy ra điểm nóng.

Theo dự báo trong thời gian tới, đặc biệt là thời gian diễn nhiều chuỗi hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX và thời điểm cận Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong thời gian đang diễn ra World Cup năm 2022, nguy cơ cao phát sinh tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo và đặc biệt là tội phạm cờ bạc, tệ nạn cá cược bóng đá. Hiện tại, Công an TP Bảo Lộc đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường bám địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự vì sự bình yên, hạnh phúc của người dân.

KHÁNH PHÚC