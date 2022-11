Cảnh báo vấn nạn sử dụng ma túy trong giới trẻ

Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt vụ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, quán bar, khách sạn, nhà nghỉ… đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo không chỉ đối với gia đình, cộng đồng và xã hội mà còn cho thấy lối sống buông thả của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Số lượng người trẻ (từ 15 tới 35 tuổi) vẫn chiếm phần lớn trong tổng số người sử dụng, nghiện và phạm tội về ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, tình trạng người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2022 cơ bản được kiểm soát tốt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, số lượng người trẻ (từ 15 tới 35 tuổi) vẫn chiếm phần lớn trong tổng số người sử dụng, nghiện và phạm tội liên quan tới ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh.

Mới đây nhất, ngày 11/11, Công an TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra quán karaoke Amigo (đường Trần Khánh Dư, Phường 8) phát hiện 16 đối tượng (gồm 13 nam và 3 nữ) đang quay cuồng trong tiếng nhạc, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Các đối tượng hầu hết là thanh niên ngụ tại Đà Lạt và các huyện lân cận có độ tuổi từ 17 tới 22. Trước đó ngày 7/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra 1 quán karaoke trên đường Hùng Vương (Phường 10, TP Đà Lạt) phát hiện 5 phòng hát hoạt động hết công suất với tổng cộng 49 khách. Trên bàn có nhiều ma túy còn sót lại trên đĩa sứ và vương vãi trên sàn nhà. Qua test nhanh phát hiện 36 thanh niên dương tính với ma tuý, 1 tiếp viên và 2 khách dương tính với COVID-19.

Còn tính từ giữa năm 2021 tới nay, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt đã phát hiện hơn 20 vụ việc các nhóm thanh niên thuê biệt thự, sử dụng quán karaoke, quán bar, nhà nghỉ,.. trên địa bàn Đà Lạt, Bảo Lộc để tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, trong đó có cả các thành phần học sinh và sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2021 số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên toàn tỉnh là 1.921 người. Lực lượng Công an các cấp đã phát hiện, điều tra bắt giữ 407 vụ, 621 đối tượng phạm tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2020 đã phát hiện, bắt giữ nhiều hơn 67 vụ (407/340 vụ), trong đó đã khởi tố 302 vụ, 450 bị can, xử lý hành chính 76 vụ, 94 đối tượng.

Bên cạnh đó, công an đã lập 228 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức đưa đi được 117 đối tượng. Có 449 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy,… Riêng 10 tháng đầu năm 2022, công an các cấp phát hiện, bắt 323 vụ, 552 đối tượng phạm các tội liên quan tới ma tuý. Đã khởi tố 257 vụ, 384 bị can, giảm 60 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Còn theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thống kê từ ngày 1/1 tới ngày 10/11/2022, tổng số người được cai nghiện, chữa trị trên địa bàn tỉnh là 419 người (cai nghiện bắt buộc 314, cai nghiện tự nguyện 105). Số người được điều trị cắt cơn 260 người. Số người nghiện ma túy cơ sở cai nghiện ma túy quản lý tới ngày 10/11 là 258 người. Tuy nhiên, theo đánh giá, người nghiện ngoài xã hội chiếm số lượng không nhỏ, từ đó còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, phát sinh các loại tội phạm khác từ đối tượng nghiện ma tuý.

Điều đáng lưu ý là thống kê cho thấy trong các vụ việc đã được lực lượng công an xử lý về tội phạm ma tuý có khoảng 80% đối tượng có độ tuổi từ 15 tới 35 tuổi. Theo đánh giá, tình hình tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp đối với đối tượng thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, có dấu hiệu trẻ hoá, có cả nam và nữ.

Đối với đối tượng người trẻ vi phạm các tội liên quan tới ma tuý, điểm chung là ngoài tính đua đòi, bốc đồng, thiếu hiểu biết còn bị lôi kéo, dụ dỗ từ các đối tượng nghiện ma tuý, có tiền án tiền sự. Ban đầu là hút các loại ma tuý dạng nhẹ như bồ đà, cỏ Mỹ, sau đó chuyển qua chơi ma túy tổng hợp, thuốc lắc,... Các nhóm thanh, thiếu niên thường chọn các ngày lễ, tết, sinh nhật hay thuê phòng hát karaoke, quán bar, khách sạn, nhà nghỉ… để sử dụng ma túy tập thể.

Để giúp cho giới trẻ tránh xa ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng như công an các huyện, thành phố trên địa bàn thường xuyên phối hợp với ngành Giáo dục, các đơn vị, địa phương phát động Phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy. Đối tượng trọng tâm trong công tác tuyên truyền là học sinh, sinh viên, người đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân tại các khu công nghiệp, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng...

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy còn phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa để hạn chế thấp nhất tội phạm về ma túy. Cùng với việc phòng, chống ma túy thì công tác tổ chức cai nghiện ma túy cho người trẻ cũng được các cơ quan chức năng Lâm Đồng chú trọng triển khai.

Để bài trừ ma tuý, UBND tỉnh hằng năm đều có văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân vào cuộc, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy. Với sự chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp của các cơ quan quản lý Nhà nước, cùng với sự ủng hộ, chung tay từ gia đình và cộng đồng, hi vọng tỷ lệ người trẻ sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.

