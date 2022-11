Có 2 mã số Giấy phép lái xe, giải quyết thế nào?

Ông Hoàng Trung Hiếu có 1 Giấy phép lái xe hạng A1 được Sở Giao thông vận tải TPHCM cấp ngày 26/12/2013 theo Chứng minh nhân dân 9 số cũ và 1 Giấy phép lái xe hạng C được Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cấp ngày 7/9/2022 theo Căn cước công dân gắn chip.

Ông Hiếu có nhu cầu xin cấp lại Giấy phép lái xe hạng A1 tại Sở Giao thông vận tải TPHCM do giấy phép lái xe bị hỏng, nhưng Sở trả hồ sơ và yêu cầu ông về Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai làm yêu cầu thay đổi số Giấy phép lái xe hạng C giống với số Giấy phép lái xe hạng A1 do 2 số này khác nhau.

Ông Hiếu đã về Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai để làm yêu cầu thay đổi, nhưng cán bộ tại đây không tiếp nhận và trả lời do Giấy phép lái xe hạng C được cấp theo Căn cước công dân gắn chip nên không tiếp nhận hồ sơ thay đổi và yêu cầu ông phải về Sở Giao thông vận tải TPHCM để thay đổi số của Giấy phép lái xe hạng A1 theo số của Giấy phép lái xe hạng C.

Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải TPHCM trả lời, theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT thì do Giấy phép lái xe hạng A1 được cấp trước nên số của Giấy phép lái xe hạng C phải được cấp theo số của Giấy phép lái xe hạng A1.

Hiện không cơ quan nào tiếp nhận xử lý giải quyết hồ sơ của ông. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết vướng mắc của ông.

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 19/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về sử dụng và quản lý Giấy phép lái xe: Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, cấp cho mỗi người bảo đảm duy nhất có 1 số quản lý, dùng chung cho cả Giấy phép lái xe không thời hạn và Giấy phép lái xe có thời hạn.

Do đó, khi nộp hồ sơ dự thi sát hạch cấp Giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe, yêu cầu học viên điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu đơn đề nghị học lái xe (theo mẫu).

Trong trường hợp học viên đã có Giấy phép lái xe mô tô hoặc ô tô, học viên phải thực hiện khai báo thông tin số Giấy phép lái xe để cơ sở đào tạo lái xe nạp thông tin theo dữ liệu Giấy phép lái xe đã có.

Tuy nhiên, trong trường hợp học viên không cung cấp thông tin Giấy phép lái xe đã có, dẫn đến Giấy phép lái xe mô tô và Giấy phép lái xe ô tô được cấp không trùng khớp số Giấy phép lái xe (do học viên sử dụng Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân). Khi đó, học viên có nhu cầu đổi cấp lại Giấy phép lái xe thì phải điều chỉnh Giấy phép lái xe đã cấp trước theo quy định.

Theo nội dung đơn phản ánh của ông Hoàng Trung Hiếu, Sở Giao thông vận tải nhận thấy chưa có đủ cơ sở tra cứu thông tin cấp Giấy phép lái xe của ông Hiếu.

Sở Giao thông vận tải đề nghị ông Hiếu cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân gồm: Số Giấy phép lái xe các hạng A1, C và hạng khác (nếu có) đã được cấp cho ông Hiếu, số Chứng minh nhân dân (mẫu 9 số) và số Căn cước công dân có gắn chíp (mẫu 12 số) để Sở Giao thông vận tải có cơ sở tra cứu thông tin cấp Giấy phép lái xe và hướng dẫn ông Hiếu làm thủ đổi cấp lại Giấy phép lái xe đúng theo quy định.

(Theo Chinhphu.vn)