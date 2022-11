Công an Lâm Đồng: Hiệu quả từ tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác phòng, chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an TP Đà Lạt đến làm căn cước công dân tại nhà cho người già yếu không đi lại được

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phát huy tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, ngay sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật PBGDPL, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai, thi hành Luật PBGDPL trong lực lượng Công an Lâm Đồng và thành lập Hội đồng Phối hợp, PBGDPL Công an tỉnh với nhiệm vụ tham mưu, tư vấn triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL.

Qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Công an tỉnh đã xây dựng 93 kế hoạch và 21 văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn với nhiều lĩnh vực cụ thể. Trong đó, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức 45 đợt cao điểm với gần 12.000 buổi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; tổ chức các hội thi về an toàn giao thông; tổ chức cho các lái xe ký cam kết chấp hành an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy nhân Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6 hàng năm. Bên cạnh đó là tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; tổ chức cho các hộ dân, doanh nghiệp, trường học, học sinh cam kết không vi phạm, tiếp tay thực hiện các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo, phế liệu quốc phòng, tiền chất nổ… Ngoài ra, lực lượng công an các cấp đã quản lý, cảm hóa giáo dục, tuyên truyền quy định của pháp luật đối với hàng ngàn đối tượng cá biệt có các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được đề ra trong các kế hoạch về công tác PBGDPL, Công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền, PBGDPL bám sát với các sự kiện chính trị của đất nước như: tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII; về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, giai đoạn 2021 - 2030; tuyên truyền Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; Đề án 06 của Chính phủ với nội dung phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo…

Trong quá trình thực hiện Luật PBGDPL, Công an tỉnh đã chú trọng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng và nhân rộng các mô hình PBGDPL mang lại hiệu quả như: Tiếng kẻng an ninh, Camera an ninh, Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội, Phiên tòa giả định, Kết nối mạng xã hội - Vì bình yên cuộc sống... Trong đó, thực hiện Kế hoạch 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, phát huy Mô hình Đổi gạo lấy vũ khí, đã vận động, thu hồi hàng trăm vũ khí quân dụng, súng săn, súng thể thao, công cụ hỗ trợ, hàng trăm kg đạn chì, thuốc nổ, hạt kích nổ và hàng ngàn viên đạn, đầu đạn, hạt nổ, vũ khí thô sơ… Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng công an toàn tỉnh bám sát phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kịp thời triển khai các chủ trương, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL, qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Công an tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, bị động, tạo môi trường ổn định để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế và giảm đáng kể trên các lĩnh vực theo từng năm, riêng tội phạm về trật tự xã hội giảm 0,62% so với cùng kỳ; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; các mặt công tác như bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật… Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

VIỆT HÙNG