Đam Rông: Bắt đối tượng truy nã, có nhiều tiền án

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, vào khoảng 16h ngày 16/11, lực lượng Công an xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông đã phối hợp lực lượng Điều tra Công an huyện Đức Trọng bắt thành công đối tượng truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Văn Phú bị bắt giữ

Trước đó, qua trao đổi thông tin của Công an huyện Đức Trọng, Công an xã Đạ Rsal nhanh chóng xác minh, phát hiện đối tượng tại thôn Pang Pế Dơng, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông và phối hợp với lực lượng Điều tra Công an huyện Đức Trọng bắt giữ đối tượng.

Đối tượng là Hoàng Văn Phú, tên thường gọi Phú Què, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú: Tân Hiệp, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, bắt theo lệnh truy nã số 06/CQCSĐT ngày 8/06/2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Đức Trọng.

Được biết, đối tượng Phú có các tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào những năm 2001, 2005, 2006, 2010, 2016 và 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Đức Trọng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng xác minh, phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã trên địa bàn thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ hội Festival hoa Đà Lạt, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân năm 2023 của Công an huyện Đam Rông.

NGỌC NGÀ