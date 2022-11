Đam Rông: Liên tiếp phá nhiều vụ án mở đầu đợt cao điểm trấn áp tội phạm

(LĐ online) - Chiều 15/11, Công an huyện Đam Rông cho biết đơn vị đã đồng loạt ra quân trấn áp các loại tội phạm theo kế hoạch và đã liên tiếp lập nhiều thành tích mở đầu.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”

Trong ngày 15/11, lực lượng điều tra Công an huyện Đam Rông đã tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng là K’ Quỳnh (24 tuổi), K’ Brốs (22 tuổi), cùng trú tại xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông. Đây là kết quả của công tác điều tra mở rộng vụ án “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” do Công an huyện Đam Rông phát hiện, bắt quả tang từ trước.

Trước đó, Công an huyện Đam Rông đã bắt quả tang 1 nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án này Công an huyện Đam Rông đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can là Hoàng Văn Thắng (29 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi), Trương Hữu Mạnh (22 tuổi), là những đối tượng trú tại xã Đạ K’Nàng và xã Phi Liêng, huyện Đam Rông.

Bên cạnh đó, vào lúc 23 giờ tối 12/11, Công an huyện Đam Rông tiếp nhận tin báo của bà P.T.L (40 tuổi, trú tại xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông trình báo về việc bị trộm đột nhập và lấy mất 1 túi xách bên trong có 69 triệu đồng. Đây là tiền bà P.T.L mới bán cà phê mang về buổi chiều và cất trong túi xách để dưới gầm giường trong phòng ngủ.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới dư luận quần chúng Nhân dân, nhất là trong thời gian bà con Nhân dân đang tập trung thu hoạch cà phê. Lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã chỉ đạo lực lượng Đội Điều tra tổng hợp xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/11, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Định (40 tuổi, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đạ Rsal) và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phá án.

Sau khi đưa ra chứng cứ sắc bén để đấu tranh, đối tượng Phạm Văn Định đã nhận tội và khai nhận: Vào khoảng 20 giờ ngày 12/11, khi phát hiện nhà bà P.T.L không có ai ở nhà, đối tượng đã đột nhập vào nhà, cúp cầu dao điện để tránh bị camera phát hiện, sau đó lục tìm và phát hiện túi xách có để 69 triệu đồng dưới gầm giường và đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, đối tượng không mang tiền về nhà iấu mà mang lên đồi cỏ phía sau nhà cất giấu. Lực lượng công an đã thu giữ lại được toàn bộ số tiền tang vật. Hiện, Công an huyện đã tiến hành bắt tạm giam Phạm Văn Định để tiếp tục tiến hành điều tra.

Những chiến thắng liên tiếp trên đã tạo khí thế, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

NGỌC NGÀ