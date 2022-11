Lạc Dương: Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản đang lẩn trốn trên địa bàn

(LĐ online) - Ngày 23/11, Công an xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương) cho biết vừa bắt giữ và bàn giao một đối tượng trộm cắp tài sản đang lẩn trốn trên địa bàn.

Công an xã Đạ Nhim bàn giao đối tượng Lê Văn Nghị (áo đen đứng giữa) cho Công an huyện Lạc Dương để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xử lý theo quy định của pháp luật

Theo đó, hồi 22 giờ ngày 22/11, qua công tác kiểm tra cư trú tại thôn Đarahoa (xã Đạ Nhim), Công an xã Đạ Nhim phát hiện và bắt nóng đối tượng Lê Văn Nghị (25 tuổi, thường trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh truy tìm do liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn. Đối tượng Lê Văn Nghị đã lấy trộm 14 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và nhiều tài sản khác tại 3 công ty trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, sau đó bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tiên Du đã có thông báo truy tìm đối tượng số 20/TB ngày 03/10/2022. Khi đang lẩn trốn tại thôn Đarahoa (xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương) thì bị Công an xã phát hiện và bắt khẩn cấp.

Hiện, Công an xã Đạ Nhim đang phối hợp cùng Công an huyện Lạc Dương bàn giao đối tượng Lê Văn Nghị cho Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ trong vòng một tuần từ ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân năm 2023 của lực lượng công an, Công an xã Đạ Nhim đã lập được 2 chiến công. Trước đó, ngày 17/11/2022, Công an xã Đạ Nhim đã cùng với lực lượng công an viên tại cơ sở bắt nóng 1 đối tượng trộm xe liên huyện và 3 đối tượng liên quan cùng tang vật là 4 xe máy. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và đảm bảo cho sự bình yên của Nhân dân.

TUẤN HƯƠNG