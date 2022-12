Cát Tiên: Tăng cường công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/NĐ-CP

(LĐ online) - Ngày 29/12, Công an huyện Cát Tiên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.

Đồng chủ trì hội nghị có Thượng tá Nguyễn Văn Lưu - Phó Trưởng Công huyện; Trung tá Phạm Văn Biên - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí đội trưởng, trưởng công an các xã, thị trấn; các đồng chí chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

Trong năm 2022, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gì trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện. Trong đó, trọng tâm là thực hiện các quy định rõ về chế độ giao ban định kỳ và công tác báo cáo giữa các đơn vị; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp công tác, ổn định tình hình an ninh trật tự, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Qua đó, đã kịp thời giải quyết và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh phức tạp hoặc hình thành "điểm nóng".

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đồng chí đội trưởng, trưởng công an các xã, thị trấn, các đồng chí chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn đã tập trung đi sâu làm rõ về các vấn đề phát sinh tại địa bàn, những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp. Qua đó đã kiến nghị, đề xuất các biện pháp thực hiện đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2023.

HOÀNG SA