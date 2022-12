Cát Tiên: Tăng cường kiểm tra, quản lý xe công nông, xe tự chế

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng, xe mô tô, xe máy độ chế, huyện Cát Tiên đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Người dân tự nguyện tháo dỡ thùng xe cơi nới sai quy định của pháp luật

Thiếu tá Ngô Ngọc Thắng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Cát Tiên chia sẻ, Cát Tiên là vùng kinh tế thuần nông, còn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận người dân nhận thức về pháp luật giao thông còn hạn chế. Do vậy, quá trình tuyên truyền, xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ còn gặp những khó khăn nhất định, nhất là các phương tiện độ chế như máy cày, máy kéo phục vụ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, quá trình xử lý cũng đôi lúc còn chưa tạo được sự đồng thuận từ một số người dân; trong quá trình xử lý vi phạm, người dân thường xuyên khiếu nại về giấy phép lái xe hạng A3, A4 không phù hợp, không tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép, các quy định phương tiện máy kéo không đăng ký được…

Để xử lý dứt điểm tình trạng xe công nông, xe cơ giới tự chế lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nhánh rẽ trên địa bàn, Công an huyện Cát Tiên đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông; thực hiện theo đúng quy trình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông. Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông được các đơn vị công an huyện và các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ.

Trong 3 năm qua, Công an huyện Cát Tiên phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, ngăn chặn các phương tiện vi phạm. Qua đó, đã xử lý 93 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính là hơn 164 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chính như xe hết hạn kiểm định có (17 trường hợp); xe máy kéo theo xe khác 27 trường hợp); lắp thùng xe không đúng tiêu chuẩn thiết kế (24 trường hợp); xe ba gác (10 trường hợp); xe chở hàng cồng kềnh (15 trường hợp); đồng thời, vận động 10 trường hợp xe hết niên hạn sử dụng được chủ phương tiện tự giác tháo dỡ, không sử dụng.

Để xử lý dứt điểm tình trạng xe công nông, xe cơ giới tự chế lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nhánh rẽ trên địa bàn, UBND huyện đã giao cho Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp triển khai ký cam kết cho 76 chủ phương tiện sử dụng xe công nông, độ chế 3, 4 bánh (máy cày, máy kéo), xe hết kiểm định phải tiến hành đăng kiểm theo quy định nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tá Tạ Văn Chất - Phó Trưởng Công an huyện Cát Tiên cho biết, để triển khai thực hiện Chỉ thị 02 của UBND tỉnh về việc nghiêm cấm xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn, Công an huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời, tham mưu Ban An toàn giao thông huyện tổ chức cuộc họp quán triệt, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng phối hợp rà soát từng hộ dân trên địa bàn có phương tiện xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn. Qua đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với các hành vi sử dụng xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng khi tham gia giao thông. Mặt khác, Công an huyện cũng phối hợp với hệ thống Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân nắm được quy định của pháp luật nghiêm cấm các hành vi sử dụng xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng. Từ đó, người dân tự giác tháo dỡ những phương tiện độ chế, hết niên hạn, đăng kiểm những phương tiện hết kiểm định.

Công an huyện cũng tổ chức 13 buổi tuyên truyền tại các câu lạc bộ, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân với 1.650 lượt hội viên tham gia, tuyên truyền lồng ghép các chuyên đề về an toàn giao thông trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ đến toàn thể Nhân dân, các doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

HOÀNG SA