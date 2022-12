Đà Lạt: Cảnh báo tình trạng trộm cắp tài sản cuối năm

(LĐ online) - Công an TP Đà Lạt vừa phát đi cảnh báo về tình trạng trộm cắp tài sản dịp cuối năm 2022. Đồng thời, cung cấp số điện thoại đường dây nóng cho người dân liên hệ kịp thời.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Lạt đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản nhà dân, trong đó phần lớn diễn ra vào ban đêm. Các đối tượng lợi dụng chủ nhà không đóng, khóa ban công, cửa sổ, cửa chính trước khi đi ngủ để đột nhập trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, xử lý các vụ trộm cắp tài sản nhận thấy các đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Đối tượng theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ để tìm ra quy luật sinh hoạt và lợi dụng triệt để sơ hở, chủ quan, thiếu ý thức cảnh giác, lơ là trong công tác quản lý, tự phòng, tự bảo vệ của gia chủ để đột nhập trộm cắp tài sản.

Công an TP Đà Lạt khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, trong đó thực hiện một số biện pháp: Thường xuyên kiểm tra, củng cố hệ thống cửa, khóa, chốt tại gia đình; tạo thói quen kiểm tra, đóng chốt, khóa kỹ các cửa trong nhà trước khi đi ngủ. Khi vắng mặt lâu ngày thì phải có người trông coi, quản lý.

Gia cố, tăng cường hàng rào, hệ thống ánh sáng bảo vệ, nhất là tại các vị trí xung yếu, không để đối tượng lợi dụng trèo tường đột nhập vào nhà. Lắp đặt hệ thống camera giám sát, chuông và đèn báo động ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao.

Hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao như vàng bạc, đá quý… trong nhà cũng như không chia sẻ thông tin, hình ảnh về kiến trúc nhà cửa, tài sản, lịch trình cá nhân khi vắng nhà lên các trang mạng xã hội.

Thường xuyên hướng dẫn người già và trẻ em ở nhà phải khóa, chốt cửa, cổng cẩn thận; tuyệt đối không tự động mở cổng, cửa trước khi có người lạ mặt đến trước khi xác định được là đảm bảo an toàn. Khi phát hiện kẻ trộm vào nhà phải bình tĩnh xử lý, đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, điện báo cho lực lượng chức năng khi đã đủ điều kiện an toàn; không lập tức hô hoán, truy bắt đối tượng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Công an TP Đà Lạt khuyến cáo toàn thể cán bộ và Nhân dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa; đồng thời, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi phát hiện thông tin, tài liệu về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp, thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi điện thoại về Trực ban Đội Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Đà Lạt theo số điện thoại 02633.836.566 hoặc 0693.449.977 để kịp thời điều tra, bắt giữ, xử lý.

