Đà Lạt nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn TP Đà Lạt đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó, giải pháp nòng cốt là thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát triển sâu rộng, từ đó đã góp phần chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Góc thành phố Đà Lạt bình yên và sạch đẹp

Theo đó, Công an thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên mạng xã hội. Đã xây dựng nhiều phóng sự, bài viết đăng trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, trên trang Facebook, Zalo Công an TP Đà Lạt. Lực lượng này cũng tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát 105.575 tờ tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho 100% các hộ dân trên địa bàn. Phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống pháo nổ đến các cơ quan, trường học, cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, hộ dân và các khu dân cư. Tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng, chống pháo nổ. UBND TP Đà Lạt đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phát động phong trào trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tiếp xúc, tranh thủ người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người Hoa trên địa bàn vận động người dân tham gia phong trào Bảo vệ ANTQ.

Nổi bật, thông qua công tác phát động phong trào tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quần chúng Nhân dân cũng đã cung cấp 411 tin báo liên quan đến tội phạm cho lực lượng công an, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá 206 vụ phạm pháp hình sự. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT). Trong năm 2022, thành phố đã tiến hành kiểm tra 100% cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn; kiểm tra, rà soát 4.367 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, 16 điểm cư trú của công nhân làm việc tại Dự án Điện gió Cầu Đất; 21.310 lượt nhà trọ tháng… Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an toàn PCCC; triển khai thực hiện đạt yêu cầu các chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh. Công an thành phố cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự giao thông, trật tự công cộng tại các khu vực phức tạp, trường học, các điểm tham quan du lịch; giải quyết tình trạng buôn bán tại các điểm phức tạp như đèo Prenn, khu vực quảng trường, chợ đêm... góp phần đắc lực cùng lực lượng chức năng địa phương giữ vững, ổn định ANTT, tạo môi trường lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ðể kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, UBND thành phố đã chỉ đạo các lực lượng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện các chương trình, quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ đạo xây dựng, nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong từng địa bàn dân cư, liên phường, liên xã, cơ quan, đơn vị và liên hộ gia đình thực hiện tốt các cuộc vận động. Phối hợp công tác tuyên truyền của từng ngành, từng tổ chức, đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền hướng dẫn triển khai thực hiện công tác vận động toàn dân tham gia Phong trào Bảo vệ ANTQ. Các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên duy trì hoạt động các mô hình dân vận khéo như: Mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Câu lạc bộ "Phòng, chống bạo lực học đường và Tư vấn học đường" của Đoàn Thanh niên; Câu lạc bộ "Ông - bà - cháu" của Hội Người cao tuổi... nhằm vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Có thể nói rằng, với việc triển khai xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; quan tâm xây dựng hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng giữ gìn bình yên thành phố, năm 2022, tình hình ANTT của TP Đà Lạt luôn được đảm bảo và không để xảy ra điểm nóng phức tạp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Hiện, thành phố vẫn đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để tiếp tục duy trì sự ổn định, đảm bảo ANTT từ nay đến cuối năm với nhiều hoạt động lễ hội lớn và quan trọng của tỉnh như Festival Hoa, Tết Dương lịch, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán…

NGUYÊN THI