Di Linh: Liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ cá độ bóng đá

Chiều 6/12, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối với Phạm Mạnh Tường (42 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Theo cơ quan công an, từ cuối tháng 11/2022 đến nay, Tường đã sử dụng số điện thoại và tài khoản zalo cá nhân để nhận tin nhắn cá độ bóng đá các trận thi đấu tại World Cup 2022. Hình thức nhận cá độ của Tường là lên mạng lấy tỷ lệ kèo, tỷ số cá cược trước các trận thi đấu rồi gửi cho người chơi lựa chọn cá độ ăn thua. Đến thời điểm bị công an bắt giữ, Tường đã có 15 lần đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo Công an huyện Di Linh, từ đầu World Cup 2022 đến nay, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện cùng công an các địa phương trên địa bàn huyện đã phát hiện bắt quả tang 6 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, với 14 đối tượng tham gia có tổng số tiền lên tới hơn 600 triệu đồng.

HẢI ĐƯỜNG