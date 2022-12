Ghi nhận đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Với sự quyết tâm và nỗ lực của lực lượng Cảnh sát Giao thông, sau thời gian ngắn thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (từ ngày 15 - 28/11), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên đèo Bảo Lộc

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế tai nạn giao thông. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân. Phòng đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức thông tin tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) trong dịp cao điểm; tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đến người dân. Phòng CSGT Công an tỉnh đã triển khai 5 mô hình đảm bảo TTATGT; tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT; tổ chức tuyên truyền, vận động được 17 nhà hàng, quán bar, vũ trường nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia. Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền, vận động 4 doanh nghiệp, 13 cá nhân chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe, tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT trên toàn tỉnh trong đợt ra quân còn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là những tuyến phức tạp về ATGT để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, chở hàng quá trọng tải, quá khổ…

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an tỉnh, trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT đã lập biên bản 1.812 trường hợp; phạt tiền 4,549 tỷ đồng. Trong đó, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 324 trường hợp, tạm giữ 56 ôtô; 178 mô tô, xe máy; 1 phương tiện thủy.

Theo thống kê, tổng số vi phạm về nồng độ cồn bị lập biên bản trên toàn tỉnh là 122 trường hợp, trong đó phạt tiền 1,461 tỷ đồng; tạm giữ 120 phương tiện; tước giấy phép lái xe 86 trường hợp. Vi phạm tốc độ trên đường bộ bị lập biên bản là 595 trường hợp, trong đó có 381 ô tô, gồm: 22 xe khách, 131 xe tải, 228 xe con, 214 mô tô, xe máy; phạt tiền 1,382 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 189 trường hợp; tạm giữ 12 trường hợp. Cũng trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện 43 trường hợp vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, lập 75 biên bản.

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an Lâm Đồng khẳng định, trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022 và Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo TTATGT, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; thực hiện các kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, cơi nới thành thùng xe nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

NGUYÊN THI