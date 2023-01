Bảo Lộc: Phá chuyên án, bắt giữ đối tượng tàng 1 lạng chất ma túy

(LĐ online) - Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc đã bắt quả tang Nguyễn Trần Nhật Phi đang tàng trữ 1 lạng (100 gram) chất túy các loại.

Nguyễn Trần Nhật Phi bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 1 lạng chất ma túy và Lê Thị Minh Hậu bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

Chiều 6/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lênh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Nhật Phi (27 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào sáng 29/12/2022, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp với Công an xã Lộc Châu bất ngờ kiểm tra xe ô tô 4 chỗ do Nguyễn Trần Nhật Phi điều khiển đang dừng tại khu vực thôn Ánh Mai 1 (xã Lộc Châu). Qua kiểm tra, công an phát hiện, Phi đang tàng trữ 2 gói nilong chứa một lượng lớn chất ma túy, với trọng lượng 100 gram. Trong đó, có 50 gram ma chất ketamin (ma túy dạng khay) và 50 viên nén màu xám (50 gram) chất ma túy dạng kẹo.

Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với Nguyễn Trần Nhật Phi về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”; đồng thời, thu giữ toàn bộ các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Bảo Lộc đã đột kích bắt quả tang đối tượng Lê Thị Minh Hậu (21 tuổi, ngụ tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Nam) đang mở tiệc ma túy cùng 5 người khác tại một căn nhà thuê trên địa bàn xã Lộc Châu. Qua kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện các vật dụng mà các đối tượng dùng để sử dụng chất ma túy gồm 1 đĩa sứ bám dính tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 ống hút tự chế, 1 thẻ nhựa và 3 vỏ gói nylon còn dính tinh thể màu trắng.

Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành test nhanh và cả 6 người liên quan đều dương tính với chất ma túy. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tiệc ma túy này do Lê Thị Minh Hậu tổ chức mọi người cùng sử dụng. Hiện, Lê Thị Minh Hậu đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

HẢI ĐƯỜNG