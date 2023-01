Đơn Dương: Phát hiện tài xế xe tải vận chuyển pháo lậu

(LĐ online) - Ngày 6/1, Công an huyện Đơn Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Dũng để làm rõ hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đối tượng Dũng và tang vật pháo lậu bị phát hiện

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 4/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về về kinh tế - ma túy Công an huyện đã phối hợp cùng Phòng PC06 Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an thị trấn Thạnh Mỹ phát hiện 1 xe ô tô tải do Lương Văn Dũng ( 30 tuổi, ngụ thị trấn D' Ran) điều khiển đang dừng tại đường 2 tháng 4, thị trấnThạnh Mỹ có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô tải nói trên và phát hiện phía sau thùng xe có hộp hình hộp chữ nhật nghi là pháo nổ.

Qua làm việc, Lương Văn Dũng khai nhận số tang vật trên là pháo nổ do mình nhận vận chuyển thuê.

Lực lượng công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lương Văn Dũng, niêm phong số tang vật có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng.

Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu theo quy định pháp luật.

C.PHONG