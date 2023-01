Lạc Dương: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma tuý

(LĐ online) - Ngày 6/1, Công an huyện Lạc Dương cho biết vừa bắt quả tang Phan Hồng Cư tàng trữ trái phép chất ma tuý để bán cho các đối tượng nghiện hút trên địa bàn.

Lực lượng Công an bắt quả tang Phan Hồng Cư tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ảnh: Công an Lạc Dương

Theo Công an huyện Lạc Dương, nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023.

Theo đó, khoảng 17h ngày 5/1, Công an huyện Lạc Dương tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Phan Hồng Cư (39 tuổi, ngụ thị trấn Lạc Dương) có mang theo trong người 3 gói giấy có chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy loại heroin) tại khu vực trước sân một quán cà phê trên đường 19/5, thị trấn Lạc Dương. Qua đấu tranh, Cư khai nhận đó là heroin do Cư mua về để bán cho các con nghiện trên địa bàn thị trấn Lạc Dương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

C.THÀNH