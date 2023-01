(LĐ online) - Ngày 6/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong một đêm, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo nổ.

Đối tượng L.V.D. cùng tang vật tại cơ quan Công an

Đêm ngày 4/1, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trên các tuyến, địa bàn trọng điểm tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng theo kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán Xuân Quý Mão 2023 của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC06 đã chủ động phát hiện và phối hợp bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo nổ.

Cụ thể, khoảng 18 giờ, ngày 4/1, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Đơn Dương) và Công an thị trấn Thạnh Mỹ phát hiện xe ô tô tải do đối tượng L.V.D. (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương) điều khiển đến khu vực trước cửa hàng xe máy Thắng Lợi thuộc địa bàn tổ dân phố Thạnh Nghĩa, thị trấn Thạnh Mỹ có biểu hiện vận chuyển hàng cấm nghi là pháo hoa nổ, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe tải nói trên.

Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản, điều tra, làm rõ vụ việc với đối tượng L.T.T

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện phía sau thùng xe của xe ô tô tải có 5 hộp hình chữ nhật có kích thước 15x15x12 cm vỏ bên ngoài nhiều màu sắc và có chữ nước ngoài nghi là pháo hoa nổ. Qua làm việc, L.V.D. khai nhận số tang vật trên là pháo nổ được L.V.D. nhận vận chuyển thuê. Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong số tang vật nói trên và tạm giữ đối tượng L.V.D. cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiếp đó, vào lúc 20 giờ 15 phút cùng ngày, Phòng PC06 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng phát hiện đối tượng L.T.T. (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) có hành vi tàng trữ 2 hộp hình chữ nhật có kích thước 15x15x12 cm vỏ bên ngoài nhiều màu sắc và có chữ nước ngoài nghi là pháo hoa nổ tại đường Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Liên Nghĩa. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên, tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Sau khi bắt 2 vụ vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo nổ, Phòng PC06 Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ và chấp hành các quy định tại Nghị định 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đặc biệt là các loại pháo hoa rao bán trôi nổi trên mạng internet và thị trường không phải của các tổ chức, doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng cấp phép.

AN NHIÊN