Cảng hàng không Liên Khương – CN TCT Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp: “Cung cấp 11 bộ máy vi tính để bàn kèm bản quyền hệ điều hành Windows; 03 máy in laser đen trắng 2 mặt – Cảng HK Liên Khương”.

- Yêu cầu về hàng hóa:

+ Sản phẩm chính hãng. Mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2022, đầy đủ phụ kiện.

+ CO/CQ hợp lệ.

+ Bảo hành chính hãng 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

+ Cấu hình thiết bị máy vi tính: CPU Core i5 – 11400; RAM 8GB DDR4; SSD 256GB; HDD 1TB; HDMI; Monitor 19”; Keyboard, Mouse. Bản quyền hệ điều hành Windows đi kèm.

+ Cấu hình thiết bị máy in laser: Chất lượng in (độ nét): 2400 x 600 dpi; Giấy in: A4, A5; In file tối đa: 32 MB; In đen trắng, 2 mặt tự động; kết nối LAN/ Wifi.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày 2 bên ký hợp đồng.

- Giá chào: đề nghị chào giá là giá trọn gói cho 11 bộ máy vi tính để bàn đã bao gồm toàn bộ chi phí bản quyền hệ điều hành; 03 máy in laser đen trắng 2 mặt, bao gồm toàn bộ phí cài đặt phần mềm, vận chuyển bàn giao và nghiệm thu thiết bị tại Cảng hàng không Liên Khương, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày 19/05/2022.

- Phát hành hồ sơ thông báo mời chào giá: Từ 08h00 ngày 19/05/2022 đến 16h30 ngày 23/05/2022.

- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng – Cảng hàng không Liên Khương, Quốc lộ 20, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng

- Số điện thoại: 02633.843.802

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

- Hình thức đấu thầu: Chào giá rộng rãi.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: từ 8h00 ngày 19/05/2022 đến 16h30 ngày 23/05/2022.

- Thời gian mở thầu: 9h00 ngày 24/ 05/2022.