Bão lớn hoành hành tại châu Âu

Theo Roi-tơ, bão Elsa gây mưa to và gió lớn tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp khiến ít nhất năm người chết. Ở Bồ Đào Nha, ít nhất ba người chết trong các vụ tai nạn giao thông và sập nhà do bão. Một người mất tích, nghi do lũ cuốn.

Người dân thành phố Nê-va (Tây Ban Nha) dọn dẹp đường phố sau bão Elsa.

Tại Tây Ban Nha, một người chết trong vụ lở đất ở vùng núi A-xtu-ri-át, nơi ghi nhận sức gió 160 km/giờ. Ở miền nam và đông Pháp, gió mạnh làm tốc nhiều mái nhà. Khoảng 140 nghìn hộ gia đình không có điện sử dụng. Dự báo, sau khi bão Elsa tan, khu vực này tiếp tục đương đầu bão Fabien. Cơ quan Khí tượng Pháp cảnh báo nguy cơ gió mạnh, lũ và lở tuyết ở một số khu vực thuộc dãy núi An-pơ.

* Theo Hiệp hội khách sạn Vơ-ni-dơ (I-ta-li-a), quan ngại về lũ lụt bất thường tương tự đợt thủy triều tháng 11 vừa qua khiến lượng đặt phòng tại thành phố du lịch nổi tiếng này giảm 45%. Tháng trước, tại Vơ-ni-dơ, thủy triều dâng cao nhất trong hơn 50 năm, khiến khoảng 80% diện tích thành phố chìm trong nước, các du khách phải lội qua những con phố ngập lụt để tìm chỗ trú.

* Các trường học trên toàn Tê-hê-ran (I-ran) đóng cửa trong hai ngày 21 và 22-12 do tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, cư dân Tê-hê-ran nên hạn chế đi lại và ngừng mọi hoạt động ngoài trời để bảo vệ sức khỏe. Theo trang điện tử air.tehran.ir của chính phủ I-ran, nồng độ bụi mịn trong không khí ở Tê-hê-ran cao gấp bốn lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

* Theo Cơ quan phòng cháy quốc gia Ô-xtrây-li-a (CFS), thành phố A-đê-lai-đơ đã trải qua đợt nóng kỷ lục trong tháng 12, với mức nhiệt được ghi nhận lên tới 45oC. Trong khi đó, tại thành phố Nu-la-bo, nhiệt độ chạm mức 49,9oC. CFS cảnh báo nguy cơ cháy rừng thảm họa có thể xảy ra tại sáu vùng của bang Nam Ô-xtrây-li-a.

