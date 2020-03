Báo Financial Times ca ngợi mô hình dập dịch COVID-19 của Việt Nam

Trang Financial Times viết rằng "Việt Nam đã cho thấy mô hình dập dịch bệnh ở một quốc gia có nguồn lực hạn chế, nhưng đứng đầu là những lãnh đạo đầy quyết tâm."

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Trang mạng của tờ Financial Times (Thời báo Tài chính) chuyên về tin tức tài chính và kinh doanh ở Anh và quốc tế ngày 24/3 đăng bài ca ngợi nỗ lực của Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo bài viết, "Việt Nam đã cho thấy mô hình dập dịch bệnh ở một quốc gia có nguồn lực hạn chế, nhưng đứng đầu là những lãnh đạo đầy quyết tâm."

Bài viết nhắc lại vào thời điểm dịch bệnh mới chỉ xuất hiện tại Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo khả năng chủng mới của virus corona có thể sớm đến Việt Nam và ngay lập tức đã triệu tập cuộc họp chính phủ, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc.”

Trang Financial Times gọi đây là cuộc tổng tấn công chống COVID-19 của Việt Nam và đây là mô hình dập dịch chi phí thấp.

Theo bài viết, câu chuyện thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 phải kể đến sự chung tay của đội ngũ y, bác sỹ và Quân đội.

Trong khi đó, truyền thông Nhà nước Việt Nam liên tục cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh để người dân nắm rõ và phòng tránh.

Bộ Y tế thường xuyên gửi tin nhắn văn bản cho người dân, trong đó cập nhật tin tức và lời khuyên về sức khỏe liên quan đến dịch COVID-19.

Một cuộc khảo sát gần đây do công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Vietnam tiến hành cho thấy đa số người được hỏi “nắm rõ” các triệu chứng của COVID-19.

Các nỗ lực chống dịch bệnh của chính phủ được người dân ủng hộ, thể hiện qua các bài đăng trên mạng xã hội với nội dung cổ vũ đội ngũ y, bác sỹ và những lời khuyên: “Ở yên trong nhà chính là yêu nước!.”

Bài báo nêu rõ thay vì phản ứng theo kiểu tiến hành xét nghiệm hàng loạt, Việt Nam tập trung phát hiện sớm các ca nghi nhiễm và tiến hành cách ly, đồng thời huy động cả xã hội nỗ lực hết sức chống lại sự bùng phát của dịch bệnh.

Trang Financial Times cũng nhắc tới các biện pháp như đóng cửa trường học, phong tỏa một khu vực dân cư rộng lớn, cụ thể là xã Sơn Lôi, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc với hơn 10.000 nhân khẩu trong 21 ngày...

Theo Financial Times, ngoài công tác phòng chống dịch, Chính phủ Việt Nam cũng xử lý nghiêm những đối tượng tung tin giả về dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận.

Mỗi người dân Việt Nam chính là một “mắt xích” trong mạng lưới giám sát dịch bệnh của Nhà nước.

Tác giả bài viết còn dẫn đánh giá của Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Hà Nội, ông Kidong Park, ca ngợi sự chủ động và nhất quán của Việt Nam trong suốt quá trình chống dịch bệnh và nhận xét của Giáo sư Carl Thayer thuộc trường Đại học New South Wales của Australia: “Việt Nam là một xã hội huy động, với lực lượng công an, quân đội cùng nhiều cơ quan chức năng, dưới sự chỉ đạo của chính phủ rất giỏi, từng ứng phó với thiên tai”.

(Theo TTXVN)