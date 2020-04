Lào đón Tết cổ truyền trong cách ly xã hội

Nhân dân Lào đang bước vào năm mới với Tết cổ truyền (tiếng Lào gọi là Bun Pi Mày, theo Phật lịch là năm thứ 2563) trong bầu khi thế giới đang tập trung ứng phó với dịch bệnh Covid-19 nói chung và cả nước Lào đang tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị về “Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, hạn chế, kiểm soát và sẵn sàng mọi mặt để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Thiếp chúc mừng năm mới online được người dân Lào sử dụng rất nhiều trong dịp năm mới cổ truyền năm nay, Phật lịch là năm 2563

Năm nay, nhiều hoạt động đặc trưng của ngày Tết cổ truyền dân tộc Lào mang tính cộng đồng được tổ chức trong chùa như tắm tượng Phật từ nước thơm, nghi lễ vẩy nước chúc phúc, lễ buộc chỉ cổ tay, lễ phóng sinh, đặc biệt trò chơi té nước đã không xuất hiện tại các nơi. Các hoạt động cách ly xã hội, hạn chế đi lại được thực hiện nghiêm chỉnh.

Ngày đầu tiên của Tết cổ truyền dân tộc tại Lào cũng đón nhận nhiều tin vui tốt đẹp. Đó là việc Bộ Y tế nước này hôm nay, 13-4, công bố không có thêm ca nhiễm Covid-19 và lần đầu tiên, một ca nhiễm Covid-19 đã có kết quả âm tính khi xét nghiệm, làm dấy nên những hy vọng trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 sẽ có nhiều kết quả khả quan và khống chế được đại dịch.

Theo quan sát của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, người dân chấp hành rất nghiêm chỉnh các Chỉ thị, chỉ đạo và chính sách của Đảng, Nhà nước Lào trong việc thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống đại dịch Covid-19. Một trong những hình thức mà người dân Lào chúc mừng nhau nhân dịp ngày Tết, ngoài việc gọi điện thoại chúc mừng là việc gửi thiệp chúc Tết tràn ngập trên các trang mạng cũng như các mạng nhắn tin do không thể cùng nhau đi chơi Tết hoặc đến nhà chúc Tết nhau.

Năm nay, người dân Lào đón năm mới sẽ không tổ chức các nghi lễ cộng đồng như hằng năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trước đó, ngày 29-3, Thủ tướng Chính phủ Lào đã ký ban hành Chỉ thị 06/TTg về “Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, hạn chế, kiểm soát và sẵn sàng mọi mặt để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, trong đó có nội dung cấm người dân, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, bộ đội, công an, công nhân, học sinh, sinh viên, doanh nhân, ngoại kiều, người không có quốc tịch và người nước ngoài đang sinh sống tại Lào rời khỏi nhà hoặc nơi cư trú, ngoại trừ các trường hợp cần thiết bao gồm: mua sắm hàng tiêu dùng; đi bệnh viện; đi thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt và thực hiện các nhiệm vụ được giao ngoại trừ trường hợp cần phải sản xuất nông nghiệp nhằm bảo đảm an ninh lương thực nhưng phải nằm dưới sự quản lý và giám sát của chính quyền địa phương; Chính phủ Lào cũng nghiêm cấm các hoạt động tập trung hơn 10 người cũng bị hạn chế nghiêm ngặt nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên diện rộng. Các cửa hàng thực phẩm, thuốc, bệnh viện, ngân hàng, trạm xăng… tiếp tục được mở cửa nhằm duy trì ổn định cuộc sống người dân.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương trong cả nước cũng đã có các văn bản hướng dẫn thực trong các lĩnh vực phụ trách nhằm phòng ngừa, hạn chế, giải quyết dịch bệnh Covid-19. Ngày 7-4, Trung ương Liên minh Phật giáo Lào cũng đã có thông báo số 157/LMPG về việc dừng tổ chức nghi lễ tắm Phật tại các chùa trên cả nước. Tắm Phật là một nghi lễ truyền thống theo phong tục của người dân Lào, hằng năm, vào dịp Bun Pi Mày, hàng triệu người dân, phật tử sẽ đến chùa tưới nước thơm lên tượng Phật đề cầu nguyện năm mới sức khỏe, may mắn cho gia đình, người thân. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Trung ương Liên minh Phật giáo Lào yêu cầu các chùa trên cả nước Lào không được tổ chức đón tiếp phật tử, người dân đến làm lễ tắm Phật, chỉ được tổ chức nghi lễ truyền thống tại trong chùa.

Thực hiện Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương của Lào cũng dừng tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống trong dịp năm mới, các địa điểm du lịch cũng tạm thời đóng cửa, một số địa phương cũng quy định thêm việc dừng bán các đồ uống có cồn nhằm hạn chế việc tụ tập đông người trong dịp Bun Pi Mày. Đồng thời, các địa phương cũng giao cho chính quyền cấp huyện, xã tăng cường công tác kiểm tra trên địa phương mình, lập các chốt kiểm tra để kiểm tra y tế người qua lại địa phương.

Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới gửi đến toàn thể người dân Lào ngày 12-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gửi lời chúc tới toàn thể người dân Lào ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang ở Lào một năm mới sức khỏe, thành công, thịnh vượng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng nhấn mạnh, năm 2020 (2563 Phật lịch) là năm rất quan trọng với đối với đất nước Lào, là năm triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, trong đó có việc tập trung giải quyết vấn đề khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, phấn đấu đưa Lào ra khỏi quốc gia kém phát triển thành quốc gia đang phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết thêm, Đảng và Nhà nước dành sự tập trung cao nhất đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và giải quyết dịch bệnh Covid-19, luôn theo dõi sát sao, và đánh giá tình hình dịch bệnh thường xuyên để đưa ra những biện pháp phù hợp, kịp thời để hạn chế lây lan dịch bệnh. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng kêu gọi toàn thể người dân, các bộ, ban, ngành liên quan cùng chung tay thực hiện nghiêm các biện pháp mà Ban Chuyên trách Quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 đã ban hành.

